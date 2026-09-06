Комісія ЖКГ підтримала перерозподіл 5 тонн пального, яке виділяли лікарням Миколаївщини на блекаути

Лікарні Миколаївщини передадуть 5 тонн резервного пального соціальним закладам. Фото: МикВісті

Комісія Миколаївської обласної ради підтримала перерозподіл 5 тонн резервного дизельного пального, яке раніше виділили лікарням на випадок блекаутів. Його планують передати закладам соціального захисту.

Про це йшлося під час засідання комісії з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури 4 вересня, пишуть «МикВісті».

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко пояснила, що пальне виділяли лікарням для роботи генераторів під час можливих блекаутів та планових відключень електроенергії в осінньо-зимовий період 2025–2026 років.

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За її словами, медзаклади області належать до об’єктів критичної інфраструктури, тому їх не відключали від електромережі. Через це частина пального залишилася невикористаною.

— Мова йде про паливо, яке виділялося для лікувальних закладів для стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років, для роботи генераторів у період блекаутів або планових відключень електропостачання. Враховуючи те, що наші лікувальні заклади внесені до реєстру об’єктів критичної інфраструктури і їх не відключали від загальної мережі електропостачання, це дозволило нам зберегти певну кількість палива. До нас звернувся Департамент соціального захисту з проханням перерозподілити 5 тонн палива для їхніх соціальних закладів. Тому прошу підтримати це рішення, — повідомила Ірина Ткаченко.

Депутат Олександр Мосін уточнив, скільки пального загалом залишилося в резерві та чи передаватимуть соціальним закладам увесь залишок.

— А яка загальна кількість палива в резерві? Чи це всі 5 тонн, чи його більше? — запитав Олександр Мосін. — Ні, у нас більша кількість. Залишилося 26 тисяч 100 [літрів], а з них ми виділяємо тільки 5 тонн, — відповіла Ірина Ткаченко.

Водночас депутат запропонував врахувати можливі ризики для лікарень у разі погіршення ситуації з електропостачанням.

— Я пропоную рекомендувати Миколаївській обласній військовій адміністрації врахувати, якщо в них ще немає, план термінових дій у разі погіршення ситуації в лікувальних закладах, а також шляхи екстреного реагування та забезпечення безперебійної роботи у разі відключення електроенергії, — зазначив Олександр Мосін.

Також він звернув увагу на термін зберігання дизельного пального та необхідність перевірити відповідні документи.

— Також я пропоную пропрацювати питання щодо можливого терміну зберігання пального. Я вчора розбирався з ДСТУ: гарантований термін зберігання, протягом якого пальне не втрачає своїх властивостей, становить 12 місяців. Там є різні норми для різних категорій, але з урахуванням тієї інформації, яка в нас була, у нас немає повних сертифікатів. Тому також прошу це питання врахувати та пропрацювати, — сказав депутат.

Зрештою чотири члени комісії підтримали проєкт рішення. Тепер його мають винести на розгляд президії Миколаївської обласної ради та 38-ї позачергової сесії восьмого скликання.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська обласна клінічна лікарня наразі не може організувати стаціонарне паліативне відділення через відсутність необхідних площ. Водночас питання його створення зараз розглядають, оскільки паліативна допомога має бути доступною, зокрема, в обласних медзакладах.