У Миколаївській обллікарні не можуть відкрити паліативне відділення: немає приміщення

Миколаївська обласна клінічна лікарня. Фото: Facebook-сторінка лікарні.

Миколаївська обласна клінічна лікарня наразі не може організувати стаціонарне паліативне відділення через відсутність необхідних площ. Водночас питання його створення зараз розглядають, оскільки паліативна допомога має бути доступною, зокрема, в обласних медзакладах.

Про це йшлося під час засідання комісії Миколаївської облради з питань медицини, пишуть «МикВісті».

Як пояснила начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, паліативна допомога є обов’язковою для окремих закладів, зокрема обласного онкологічного центру та обласної дитячої лікарні.

— Паліативна допомога обов’язкова для онкоцентру — це пов’язано зі статусом пацієнтів. Обов’язково вона має бути і в обласній дитячій лікарні, враховуючи, що там є діти з інвалідністю, діти, які іноді тривалий час перебувають на штучній вентиляції легень, мають трахеостоми. Тобто паліативне відділення там також повинно бути, — сказала Ірина Ткаченко.

За її словами, зараз окремо розглядається питання створення паліативного відділення в Миколаївській обласній клінічній лікарні.

Водночас Ірина Шабільянова депутатка Миколаївської облради, керівниця обласної клінічної лікарні пояснила, що лікарня вже намагалася працювати за пакетом мобільної паліативної допомоги, але зіткнулася з проблемами.

За її словами, сімейні лікарі часто самостійно реєстрували пацієнтів за цим пакетом, через що вони не потрапляли до обласної лікарні. При цьому фахівці обласної лікарні фактично могли виїжджати до таких пацієнтів.

— Незважаючи на те, що обласна лікарня не виїжджала, у нас працювали вузькі спеціалісти, виїжджала швидка медична допомога. Ми від цього пакета відмовилися через невідповідність введених положень, — розповіла Ірина Шабільянова.

Щодо стаціонарної паліативної допомоги, то, за її словами, головною проблемою для обласної лікарні є відсутність вільних приміщень.

— Наразі в обласній лікарні, враховуючи нашу будівлю, ми не можемо організувати паліативне відділення через відсутність площі. У нас немає приміщення, — сказала Ірина Шабільянова.

Вона пояснила, що лікарня має кілька локацій, однак усі вони вже використовуються. Зокрема, у приміщенні на Київській, 1 немає можливості облаштувати додаткове відділення. На іншій локації частина стаціонару була зруйнована.

Нагадаємо, що на Миколаївщині представили проєкт спроможної мережі лікарень, за яким медзаклади розподілять на надкластерні, кластерні, загальні лікарні та лікарні громад залежно від спроможності, кількості населення й переліку послуг.