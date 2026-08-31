Миколаївська облрада збирається перерозподілити резервне пальне, яке виділяли лікарням на блекаути

У Миколаївській облраді збираються перерозподілити пальне, яке не використали під час блекаутів. Фото: архів МикВісті

Миколаївська обласна рада на сесії має розглянути питання перерозподілу пального, яке виділяли з резервного фонду держбюджету лікарням під час блекаутів. Однак, як його розподілити виникли розбіжності, тому департаменти мають розібратися до найближчої сесії.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії з питань соцполітики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності 31 серпня, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління охорони здоров'я Ірина Ткаченко зазначила, що постановою Кабміну та розпорядженням голови Миколаївської ОВА для роботи генераторів виділяли дизельне пальне під час відключень електрики. Його розподілили серед лікарень.

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Проте медзаклади автоматизують і в деяких встановили сонячні панелі, тому не все пальне використали. Одну частину із такого пального запропонували передати соціальним закладам.

— До нас звернулося управління соціального захисту з пропозицією перерозподілити для їхніх геріатричних пансіонатів та соціальних неврологічних 5 тонн палива. Тому ми підтримали цю пропозицію і перерозподіляємо це паливо до управління соціального захисту, — повідомила Ірина Ткаченко.

Ще частину палива пропонують віддати лікувальним закладам, де частіше вимикають електрику.

— Та кількість палива, яка не використана нашими лікувальними закладами, розподіляється між тими лікувальними заклади, які є в більш вразливий ситуації, а саме віддалені і частіше протягом доби виключається від централізоване електропостачання», — розповіла начальниця управління охорони здоров'я.

Проте виявилося, що стосовно перерозподілу пального є ще одне подання в облраді. Керуюча справами виконавчого апарату облради Тетяна Лабарткава повідомила, що жодне з подань не відкликано. А два одночасно не можна розглядати.

Комісія Миколаївської облради з питань соціальної політики, охорони здоров'я. Скриншот з трансляції

Вона пояснила, що дизельне пальне закупали за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на випадок блекауту.

— Обсяг палива, який був закуплений, він незмінний. Як нам надіслали інформацію заклади охорони здоров'я, в певних закладах відбулася економія. Тобто фактично закладами була отримана менше кількість, ніж яка була визначена в рішенні обласної ради. Причина у відсутності ємностей для зберігання, — повідомила Тетяна Лабарткава.

Вона зазначила, що у виконавчого апарату є зауваження, тому він не може погодити жодний проєкт рішення. Натомість управлінню охорони здоров'я запропонували спільно його доопрацювати.

Депутат Андрій Закусілов (обраний від «Нашого краю») зауважив, що ще невідомо, як буде проходити сезон цього року та скільки пального буде потрібно лікарням.

— Я не знаю, як буде розвиватися далі. Але в нас виносяться усі енергокомплекси, що є на території. Що далі? Як буде, якщо в нас є паливо, яке зекономлено, то може ми його залишимо і подивимося, як буде далі розвиватися. Тому що, якщо у нас тут винесуть все під нуль, то як буде функціонувати лікарні у Снігурівській громаді, то я не знаю, — зазначив депутат.

Зрештою заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров зазначив, що мова не йде про економію, оскільки це резервне пальне.

— Нічого не зекономлено. Це резервне пальне на випадок блекаутів. Його неможливо зекономити чи витратити. Все залежить від того, скільки не буде електроенергії. Воно було з розрахунками відповідними, — зазначив Юрій Гранатуров.

За його словами, розбіжність між проєктами виникла, тому що одна інформація стосувалася використаного лікарнями пального, а друга інформація — залишків. Він зауважив, що під час графіків погодинних відключень не вимикали електрику в лікарнях. А використовували пальне під час блекаутів.

Він зазначив, що питання важливо розібрати на найближчій сесії облради. Зрештою, питання зняли з розгляду комісії. Неактуальний проєкт рішення мають відкликати, а інший має розглянути профільна комісія з питань ЖКГ.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська обласна клінічна лікарня наразі не може організувати стаціонарне паліативне відділення через відсутність необхідних площ. Водночас питання його створення зараз розглядають, оскільки паліативна допомога має бути доступною, зокрема, в обласних медзакладах.