 Через обстріл Миколаєва пошкоджений тролейбус, рух транспорту частково змінили

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Головна Новини Самоврядування 11:19, 13 вересня, 2026

Через обстріл Миколаєва пошкоджений тролейбус, рух транспорту частково змінили

Через обстріли у Миколаєві пошкоджений тролейбус. Фото: МиколаївелектротрансЧерез обстріл у Миколаєві пошкоджений тролейбус. Фото: Миколаївелектротранс

Під час вчорашнього обстрілу Миколаєва, крім енергетичного обладнання, постраждав тролейбус №0027. У ньому вибиті вікна. Також локальні відключення електрики, які відбулися після атаки, впливають на роботу електротранспорту.

Про це повідомили у Миколаївелектротрансі.

На маршрутах зараз працюватимуть всі тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 кілометрів. Для їхньої роботи та підзарядки будуть використовувати дизельні генератори.

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Рух трамваїв та тролейбусів марки «Дніпро» тимчасово призупинили. Електротранс повідомив, що транспорт поступово повертатимуть на маршрути у міру стабілізації ситуації.

Також звернули увагу, що тролейбус №8 курсуватиме від кінцевої зупинки «Матвіївка» до Залізничного вокзалу та у зворотному напрямку без заїзду до кладовища.

У транспорті додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.

Нагадаємо, вчора ввечері, 12 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів. Постраждалих немає.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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