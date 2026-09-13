Через обстріл Миколаєва пошкоджений тролейбус, рух транспорту частково змінили

Через обстріл у Миколаєві пошкоджений тролейбус. Фото: Миколаївелектротранс

Під час вчорашнього обстрілу Миколаєва, крім енергетичного обладнання, постраждав тролейбус №0027. У ньому вибиті вікна. Також локальні відключення електрики, які відбулися після атаки, впливають на роботу електротранспорту.

Про це повідомили у Миколаївелектротрансі.

На маршрутах зараз працюватимуть всі тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 кілометрів. Для їхньої роботи та підзарядки будуть використовувати дизельні генератори.

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Рух трамваїв та тролейбусів марки «Дніпро» тимчасово призупинили. Електротранс повідомив, що транспорт поступово повертатимуть на маршрути у міру стабілізації ситуації.

Також звернули увагу, що тролейбус №8 курсуватиме від кінцевої зупинки «Матвіївка» до Залізничного вокзалу та у зворотному напрямку без заїзду до кладовища.

У транспорті додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.

Нагадаємо, вчора ввечері, 12 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів. Постраждалих немає.