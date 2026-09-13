Через атаку росіян у Миколаєві пошкоджена енергетична інфраструктура
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Вчора, 12 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів. Постраждалих немає.
Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Учора російські війська атакували область ударними БпЛА «Shahed», зокрема енергетичну інфраструктуру у Миколаєві. Енергетики змогли розпочати роботи, коли дозволила безпекова ситуація.
Галицинівську громаду атакували «Молнією». Внаслідок обстрілу у с. Лупареве загинула 71-річна жінка, а також пошкоджений приватний будинок.
Очаківську та Куцурубську громади російські війська тричі атакували FPV-дронами. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 11 вересня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та приватний будинок. Постраждалих немає.
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