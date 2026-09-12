 У Лупаревому через атаку російського дрона загинула 71-річна жінка

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Головна Новини Інциденти 19:23, 12 вересня, 2026

У Лупаревому через атаку російського дрона загинула 71-річна жінка

Наслідки атаки РФ. Архівне фото: МикВістіНаслідки атаки РФ. Архівне фото: МикВісті

Російські війська вдень 12 вересня атакували безпілотником «Молнія» приватний будинок у селі Лупареве Галицинівської громади Миколаївського району. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, під час удару жінка працювала на городі біля свого будинку. Ворожа атака забрала її життя.

Інші подробиці щодо наслідків удару наразі не повідомляються.

Нагадаємо, що за минулу добу російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та приватний будинок. Постраждалих немає.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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