Росія атакувала Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами: пошкоджено будинок і об’єкт інфраструктури
-
- Альона КоханчукРепортерка
-
-
За минулу добу російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та приватний будинок. Постраждалих немає.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Вознесенському районі внаслідок атаки ударних БпЛА типу «Shahed» пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. Люди не постраждали.
У Миколаївському районі російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. У селі Лимани пошкоджено приватний будинок. Постраждалих також немає.
Нагадаємо, що напередодні російські війська п’ять разів атакували громади Миколаївської області FPV-дронами. Внаслідок одного з ударів пошкоджена господарська споруда.
Останні новини про: Обстріли
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.