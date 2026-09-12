Росія атакувала Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами: пошкоджено будинок і об’єкт інфраструктури

Росія атакувала Миколаїв «шахедами». Ілюстративне фото: МикВісті

За минулу добу російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та приватний будинок. Постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Вознесенському районі внаслідок атаки ударних БпЛА типу «Shahed» пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. Люди не постраждали.

У Миколаївському районі російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. У селі Лимани пошкоджено приватний будинок. Постраждалих також немає.

Нагадаємо, що напередодні російські війська п’ять разів атакували громади Миколаївської області FPV-дронами. Внаслідок одного з ударів пошкоджена господарська споруда.