Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджена господарська споруда
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Упродовж минулої доби російські війська п’ять разів атакували громади Миколаївської області FPV-дронами. Внаслідок одного з ударів пошкоджена господарська споруда.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
У Баштанському районі росіяни атакували FPV-дроном Снігурівську громаду. У селі Єлизаветівка внаслідок удару пошкоджено господарську споруду. Люди не постраждали.
Ще чотири атаки FPV-дронами зафіксували у Миколаївському районі — по Галицинівській та Очаківській громадах. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські війська атакували Миколаївський слідчий ізолятор.
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