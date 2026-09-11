 Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджена господарська споруда

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Головна Новини Оборона 8:23, 11 вересня, 2026

Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджена господарська споруда

Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Упродовж минулої доби російські війська п’ять разів атакували громади Миколаївської області FPV-дронами. Внаслідок одного з ударів пошкоджена господарська споруда.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

У Баштанському районі росіяни атакували FPV-дроном Снігурівську громаду. У селі Єлизаветівка внаслідок удару пошкоджено господарську споруду. Люди не постраждали.

Ще чотири атаки FPV-дронами зафіксували у Миколаївському районі — по Галицинівській та Очаківській громадах. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські війська атакували Миколаївський слідчий ізолятор.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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