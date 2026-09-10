 Представник омбудсмана: через атаку «Шахеда» по Миколаївському СІЗО необхідна евакуація засуджених

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Головна Новини Інциденти 15:46, 10 вересня, 2026

Представник омбудсмана: через атаку «Шахеда» по Миколаївському СІЗО необхідна евакуація засуджених

Миколаївський слідчий ізолятор. Фото: Судовий репортарМиколаївський слідчий ізолятор. Фото: Судовий репортар

У ніч на 10 вересня російські війська атакували Миколаївський слідчий ізолятор. Наразі вирішується питання евакуації людей, які там перебувають.

Про це під час сесії Миколаївської обласної ради 10 вересня повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях Василь Донець.

За його словами, вирішують питання щодо подальшого розміщення та евакуації людей із пошкодженої будівлі.

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— Сьогодні вночі був приліт «Шахеда» по Миколаївському СІЗО і зараз там є дуже багато питань, які стосуються евакуації засуджених і тих, хто там знаходиться, — сказав він.

За наявною інформацією, постраждалих внаслідок удару немає.

«МикВісті» також звернулися за коментарем до Південно-Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, однак на момент публікації відповіді відомство не надало та на зв’язок не вийшло.

Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти. Згодом рятувальники показали наслідки масованої нічної атаки росіян на Миколаїв та область. У місті зруйновані житловий будинок і гараж, виникли пожежі на кількох локаціях.

Виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, коментуючи обстріл, назвав його одним із наймасованіших за 2026 рік. Через обстріл пошкоджено 15 приватних будинків, ще один — зруйнований, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Також під атаку вдень потрапив порт у Миколаєві. Постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували. Однак пізніше стало відомо, що загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. Загалом 9 вересня загинули 4 людей, ще 19 постраждали.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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