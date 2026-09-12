На Миколаївщині за чотири роки більш ніж учетверо зросла кількість звернень до омбудсмана

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях Василь Донець. Фото: МикВісті

На Миколаївщині за чотири роки кількість звернень громадян до представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зросла більш ніж у чотири рази. У 2022 році таких звернень було 1058, а у 2025 році — вже 4473.

Про це під час сесії Миколаївської обласної ради 10 вересня розповів представник омбудсмана у Херсонській та Миколаївській областях Василь Донець, представляючи основну частину щорічної доповіді про стан додержання прав і свобод людини.

За його словами, у 2025 році на Миколаївщині зафіксували 4473 звернення громадян та 5398 повідомлень про порушення прав людини. Представництво також провело 151 моніторинговий захід.

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Василь Донець зазначив, що така динаміка свідчить не лише про велику кількість проблем із дотриманням прав людей. На його думку, мешканці області також стали краще знати свої права та більше довіряти інституції омбудсмана.

— З одного боку, це свідчить про те, що проблем у людей багато, але з іншого — про те, що люди стають більш обізнаними у своїх правах, дізнаються про інституцію омбудсмана і більше їй довіряють, — сказав він.

Водночас представник омбудсмана наголосив, що повторні звернення та системні проблеми є сигналом для влади. За його словами, потрібно працювати не лише з наслідками порушень, а й з їхніми причинами.

Серед проблем, які виявляли під час звернень та моніторингових візитів на Миколаївщині, Донець назвав порушення прав дітей, проблеми у роботі служб у справах дітей, недостатній захист майнових і житлових прав дітей, а також питання доступності та медичного забезпечення в закладах освіти.

Окремо він звернув увагу на проблеми внутрішньо переміщених людей, зокрема умови проживання у місцях тимчасового проживання та адміністративні бар’єри.

Також представництво фіксує проблеми у місцях несвободи, зокрема щодо безпеки, цивільного захисту, медичної допомоги, доступності та гідного поводження.

Нагадаємо, що на початку нового навчального року батькам нагадали про штрафи за порушення мовних вимог у шкільних чатах. За повторне порушення штраф може сягнути 12 тисяч гривень.