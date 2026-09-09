Росіяни атакували Миколаїв, двоє людей загинули, дев’ятеро постраждали

Наслідки атак по Миколаєві 9 вересня 2026 року. Фото: МикВісті

Через російські атаки по Миколаєву сьогодні, 9 вересня, після обіду загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

— Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Майже добу росія тероризує Миколаїв та область. За кожною такою атакою — людські життя, біль родин і наших громад, — зазначив він.

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За його словами, серед постраждалих — однорічний хлопчик. Дитині надали необхідну медичну допомогу, після чого він продовжить лікування амбулаторно.

Інші постраждалі перебувають у лікарнях. Їхній стан різного ступеня тяжкості, медики надають їм необхідну допомогу.

Масована атака по Миколаєву 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Пізніше стало відомо, що після масованої російської атаки по Миколаєву пошкоджені цивільні об’єкти, зокрема магазини та складські приміщення. На одній із локацій виникла масштабна пожежа.

Крім того, атакували порт у Миколаєві, повідомили, що постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували.