Торговельний центр, поштовий термінал, будинки і кафе пошкоджені внаслідок атаки на Миколаїв, є загибла та поранені
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Миколаїв вночі зазнав масованої комбінованої атаки. Внаслідок ударів загинула 70-річна жінка, ще п’ятеро людей постраждали, серед них 15-річна дитина.
Про це 9 вересня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Росіяни атакували місто ударними безпілотниками «Shahed-238», балістичними ракетами «Іскандер-М», ракетами «Бандероль» та керованими авіабомбами.
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Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.
У Миколаєві пошкоджені об’єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал і кафе.
Також пошкоджені два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один вантажний автомобіль знищений.
Російські удари по Миколаєва та області
Останні місяці Миколаїв регулярно зазнає російських атак. Росіяни завдають ударів по порту та енергетичних об’єктах міста й області. Через атаки на енергетику Миколаїв неодноразово залишався без світла. Російські атаки також пошкоджували цивільні судна в порту Миколаєва. Внаслідок одного з липневих ударів загинули двоє українців.
Лише за останні дні російські атаки знову завдали місту значних руйнувань. 5 вересня російські дрони шість разів атакували «Епіцентр» — торговельний центр зазнав значних руйнувань і був фактично знищений. Того ж 5 вересня під час ранкової атаки пошкодили два міські тролейбуси, які перевозили пасажирів.
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