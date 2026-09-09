 Торговельний центр, поштовий термінал, будинки і кафе пошкоджені внаслідок атаки на Миколаїв, є загибла та поранені

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Головна Новини Оборона 7:53, 09 вересня, 2026

Торговельний центр, поштовий термінал, будинки і кафе пошкоджені внаслідок атаки на Миколаїв, є загибла та поранені

Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Миколаїв вночі зазнав масованої комбінованої атаки. Внаслідок ударів загинула 70-річна жінка, ще п’ятеро людей постраждали, серед них 15-річна дитина.

Про це 9 вересня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Росіяни атакували місто ударними безпілотниками «Shahed-238», балістичними ракетами «Іскандер-М», ракетами «Бандероль» та керованими авіабомбами.

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Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Миколаєві пошкоджені об’єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал і кафе.

Також пошкоджені два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один вантажний автомобіль знищений.

Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Російські удари по Миколаєва та області

Останні місяці Миколаїв регулярно зазнає російських атак. Росіяни завдають ударів по порту та енергетичних об’єктах міста й області. Через атаки на енергетику Миколаїв неодноразово залишався без світла. Російські атаки також пошкоджували цивільні судна в порту Миколаєва. Внаслідок одного з липневих ударів загинули двоє українців.

Лише за останні дні російські атаки знову завдали місту значних руйнувань. 5 вересня російські дрони шість разів атакували «Епіцентр» — торговельний центр зазнав значних руйнувань і був фактично знищений. Того ж 5 вересня під час ранкової атаки пошкодили два міські тролейбуси, які перевозили пасажирів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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