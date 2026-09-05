В ДСНС показали, як рятувальники під загрозою повторних ударів гасили пожежу в «Епіцентрі» Миколаєва

Рятувальників відводили через повторні удари: ДСНС показала кадри з «Епіцентру»

Рятувальники опублікували фото та відео після російських ударів по «Епіцентру» в Миколаєві. Через загрозу повторних атак їм кілька разів доводилося відходити на безпечну відстань.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївщини.

Як відомом, ввечері 4 вересня та в ніч проти 5 вересня російські війська кілька разів атакували безпілотниками торговельний центр у Миколаєві. Через влучання були пошкоджені торговельні зали та виникли пожежі.

Відомо про двох постраждалих — 72-річного чоловіка та 17-річну дівчину.

Рятувальників відводили через повторні удари: ДСНС показала кадри з «Епіцентру»

Рятувальників відводили через повторні удари: ДСНС показала кадри з «Епіцентру»

Рятувальників відводили через повторні удари: ДСНС показала кадри з «Епіцентру»

Рятувальникам доводилося працювати під загрозою повторних ударів. Через небезпеку особовий склад неодноразово відводили на безпечну відстань. Щойно загроза минала, вони поверталися до гасіння пожеж та ліквідації наслідків атаки.

У ДСНС зазначили, що цього разу під ударом знову опинився цивільний об’єкт — торговельний центр, куди напередодні приходили звичайні містяни.

— Це знову був об'єкт цивільної інфраструктури. Місце, куди ще вчора приходили звичайні люди. росія продовжує терор проти мирних міст. А українські рятувальники, попри небезпеку, знову і знову стають там, де потрібна їхня допомога, – зазначили в пресслужбі.

Рятувальників відводили через повторні удари: ДСНС показала кадри з «Епіцентру»

Рятувальників відводили через повторні удари: ДСНС показала кадри з «Епіцентру»

Рятувальників відводили через повторні удари: ДСНС показала кадри з «Епіцентру»

Рятувальників відводили через повторні удари: ДСНС показала кадри з «Епіцентру»

Рятувальників відводили через повторні удари: ДСНС показала кадри з «Епіцентру»

Нагадаємо, що загалом за минулу добу на Миколаївщині постраждали четверо людей. Ще один чоловік отримав поранення в Куцурубській громаді, а ще один постраждалий — у Миколаєві. Також пошкоджені приватний будинок, склад, спецтехніка та вантажний автомобіль.