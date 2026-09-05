Четверо людей постраждали через атаки РФ на Миколаївщину: пошкоджені ТЦ, будинок і техніка

Три типи дронів і четверо постраждалих: як Росія атакувала Миколаївщину за добу. Фото: ДСНС

За минулу добу російські війська кілька разів атакували Миколаїв та громади області дронами. Під ударами опинилися цивільні та транспортні об’єкти. Постраждали четверо людей.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА вранці 5 вересня.

У Миколаєві через атаку на ТЦ «Епіцентр» постраждали 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Чоловіка госпіталізували, зараз він лікуватиметься амбулаторно. Дівчині допомогу надали на місці, вона також лікуватиметься амбулаторно.

У Кривоозерській громаді після атаки пошкоджені склад, спецтехніка та вантажівка приватного підприємства. Люди не постраждали.

Куцурубську громаду росіяни атакували дроном «Ланцет». У селі Дмитрівка постраждав 57-річний чоловік. Його госпіталізували, вранці його стан був стабільним. У приватному будинку пошкоджений дах.

Крім цього, Куцурубську громаду п’ять разів атакували FPV-дронами. Ці удари обійшлися без постраждалих.