Четверо людей постраждали через атаки РФ на Миколаївщину: пошкоджені ТЦ, будинок і техніка
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- Аліна КвіткоРепортерка
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За минулу добу російські війська кілька разів атакували Миколаїв та громади області дронами. Під ударами опинилися цивільні та транспортні об’єкти. Постраждали четверо людей.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА вранці 5 вересня.
У Миколаєві через атаку на ТЦ «Епіцентр» постраждали 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Чоловіка госпіталізували, зараз він лікуватиметься амбулаторно. Дівчині допомогу надали на місці, вона також лікуватиметься амбулаторно.
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У Кривоозерській громаді після атаки пошкоджені склад, спецтехніка та вантажівка приватного підприємства. Люди не постраждали.
Куцурубську громаду росіяни атакували дроном «Ланцет». У селі Дмитрівка постраждав 57-річний чоловік. Його госпіталізували, вранці його стан був стабільним. У приватному будинку пошкоджений дах.
Крім цього, Куцурубську громаду п’ять разів атакували FPV-дронами. Ці удари обійшлися без постраждалих.
Нагадаємо, увечері 4 вересня російські війська тричі атакували «Епіцентр» у Миколаєві. Перший удар стався вдень, а ввечері торговельний центр атакували ще двома реактивними «шахедами». Після влучань там спалахнула масштабна пожежа, значно пошкоджена центральна частина ТЦ.
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