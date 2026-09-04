 Росіяни поцілили в Епіцентр у Миколаєві

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Головна Новини Оборона 21:34, 04 вересня, 2026

Росіяни поцілили в Епіцентр у Миколаєві

Росіяни вдарили по «Епіцентру» в Миколаєві. Фото МикВістіРосіяни вдарили по «Епіцентру» в Миколаєві. Фото МикВісті

Увечері 4 вересня росіяни завдали повторного удару по Миколаєву, попередньо реактивними БпЛА типу «Shahed». Внаслідок влучання загорівся торговельний центр «Епіцентр».

Про це повідомляють кореспонденти «МикВісті».

Виконувач обовʼязків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов повідомляв, що перший удар по будівлі торговельного центру росіяни завдали вдень. Попередньо місто атакували безпілотниками типу «Shahed-238».

У результаті цієї атаки поранення отримав 72-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Увечері росіяни завдали ще декілька ударів, попередньо, реактивними «Шахедами». Після влучань в «Епіцентрі» спалахнула масштабна пожежа. Наразі горить центральна частина торговельного центру, є значні руйнування.

На місці працюють екстрені служби.

Фото: МикВістіФото: МикВісті

Раніше росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed», FPV-дроном та артилерією.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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