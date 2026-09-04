На Миколаївщині через обстріл пошкоджені приватний будинок та автомобіль

Наслідки обстрілу Миколаївщині. Ілюстраційне фото: МикВісті

Минулої доби, 3 вересня, росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed», FPV-дроном та артилерією.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі вдень росіяни атакували Куцурубську громаду FPV-дроном.

Також Галицинівська громада зазнала артилерійського обстрілу. Внаслідок цього пошкоджені приватний будинок та автомобіль. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Галицинівській громаді внаслідок атаки росіян 1 вересня була пошкоджена будівля закладу соціальної сфери. Тоді у Куцурубській громаді також був пошкоджений приватний будинок.