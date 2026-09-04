 На Миколаївщині через обстріл пошкоджені приватний будинок та автомобіль

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Головна Новини Оборона 7:45, 04 вересня, 2026

На Миколаївщині через обстріл пошкоджені приватний будинок та автомобіль

Наслідки обстрілу Миколаївщині. Ілюстраційне фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщині. Ілюстраційне фото: МикВісті

Минулої доби, 3 вересня, росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed», FPV-дроном та артилерією.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі вдень росіяни атакували Куцурубську громаду FPV-дроном.

Також Галицинівська громада зазнала артилерійського обстрілу. Внаслідок цього пошкоджені приватний будинок та автомобіль. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Галицинівській громаді внаслідок атаки росіян 1 вересня була пошкоджена будівля закладу соціальної сфери. Тоді у Куцурубській громаді також був пошкоджений приватний будинок.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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