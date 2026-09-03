Через обстріли на Миколаївщині пошкоджена будівля соціального закладу

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

У Галицинівській громаді Миколаївської області внаслідок атаки росіян пошкоджена будівля закладу соціальної сфери, який наразі не працює.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Крім цього внаслідок ударів 2 вересня по Миколаєву були пошкоджені 15 приватних будинків, три автомобілі.

Нагадаємо, що минулої доби росіяни кілька разів атакували Миколаївський район безпілотниками та крилатою ракетою. Окрім цього, область атакували ударними безпілотниками «Shahed».