 Через обстріли на Миколаївщині пошкоджена будівля соціального закладу

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Головна Новини Оборона 7:50, 03 вересня, 2026

Через обстріли на Миколаївщині пошкоджена будівля соціального закладу

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

У Галицинівській громаді Миколаївської області внаслідок атаки росіян пошкоджена будівля закладу соціальної сфери, який наразі не працює.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Крім цього внаслідок ударів 2 вересня по Миколаєву були пошкоджені 15 приватних будинків, три автомобілі.

Нагадаємо, що минулої доби росіяни кілька разів атакували Миколаївський район безпілотниками та крилатою ракетою. Окрім цього, область атакували ударними безпілотниками «Shahed».

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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