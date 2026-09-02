За добу росіяни атакували Миколаївщину дронами та крилатою ракетою

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

Минулої доби, 1 вересня, росіяни кілька разів атакували Миколаївський район безпілотниками та крилатою ракетою. Внаслідок ударів постраждалих немає.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

В Очаківській громаді росіяни застосували безпілотник «Молнія» та чотири рази били FPV-дронами.

Удень по території Степівської громади спрямували крилату ракету «Бандероль».

Також протягом дня під ударом FPV-дрона перебувала Куцурубська громада. Окрім цього, область атакували ударними безпілотниками «Shahed».

Нагадаємо, що за добу до цього Миколаївщину атакували «Шахедами». Внаслідок однієї з атак у Миколаївському районі виникла пожежа вантажівки. Поранення отримав 54-річного чоловіка.