За добу росіяни атакували Миколаївщину дронами та крилатою ракетою
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Минулої доби, 1 вересня, росіяни кілька разів атакували Миколаївський район безпілотниками та крилатою ракетою. Внаслідок ударів постраждалих немає.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
В Очаківській громаді росіяни застосували безпілотник «Молнія» та чотири рази били FPV-дронами.
Удень по території Степівської громади спрямували крилату ракету «Бандероль».
Також протягом дня під ударом FPV-дрона перебувала Куцурубська громада. Окрім цього, область атакували ударними безпілотниками «Shahed».
Нагадаємо, що за добу до цього Миколаївщину атакували «Шахедами». Внаслідок однієї з атак у Миколаївському районі виникла пожежа вантажівки. Поранення отримав 54-річного чоловіка.
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