 За добу росіяни атакували Миколаївщину дронами та крилатою ракетою

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Головна Новини Оборона 7:45, 02 вересня, 2026

За добу росіяни атакували Миколаївщину дронами та крилатою ракетою

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

Минулої доби, 1 вересня, росіяни кілька разів атакували Миколаївський район безпілотниками та крилатою ракетою. Внаслідок ударів постраждалих немає.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

В Очаківській громаді росіяни застосували безпілотник «Молнія» та чотири рази били FPV-дронами.

Удень по території Степівської громади спрямували крилату ракету «Бандероль».

Також протягом дня під ударом FPV-дрона перебувала Куцурубська громада. Окрім цього, область атакували ударними безпілотниками «Shahed».

Нагадаємо, що за добу до цього Миколаївщину атакували «Шахедами». Внаслідок однієї з атак у Миколаївському районі виникла пожежа вантажівки. Поранення отримав 54-річного чоловіка.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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