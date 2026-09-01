На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дронами дві громади
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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У Миколаївському районі протягом доби росіяни двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Галицинівську громади.
Про це 1 вересня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Також учора Миколаївщину атакували ударними безпілотниками «Shahed». Внаслідок однієї з атак у Миколаївському районі виникла пожежа вантажівки.
Пораненого 54-річного чоловіка, про якого повідомлялося напередодні, медики вже оглянули. Він отримує лікування амбулаторно. В усіх випадках обійшлося без загиблих.
Нагадаємо, 31 серпня у Миколаївському районі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками пошкоджені склади, сім вантажних та два легкових автомобілі.
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