 На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дронами дві громади

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Головна Новини Оборона 8:00, 01 вересня, 2026

На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дронами дві громади

Наслідки атаки на Миколаївщині, під час якої згоріли сім вантажівок. Фото: ДСНСНаслідки атаки на Миколаївщині, під час якої згоріли сім вантажівок. Фото: ДСНС

У Миколаївському районі протягом доби росіяни двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Галицинівську громади.

Про це 1 вересня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також учора Миколаївщину атакували ударними безпілотниками «Shahed». Внаслідок однієї з атак у Миколаївському районі виникла пожежа вантажівки.

Пораненого 54-річного чоловіка, про якого повідомлялося напередодні, медики вже оглянули. Він отримує лікування амбулаторно. В усіх випадках обійшлося без загиблих.

Нагадаємо, 31 серпня у Миколаївському районі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками пошкоджені склади, сім вантажних та два легкових автомобілі.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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