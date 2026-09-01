На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дронами дві громади

Наслідки атаки на Миколаївщині, під час якої згоріли сім вантажівок. Фото: ДСНС

У Миколаївському районі протягом доби росіяни двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Галицинівську громади.

Про це 1 вересня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також учора Миколаївщину атакували ударними безпілотниками «Shahed». Внаслідок однієї з атак у Миколаївському районі виникла пожежа вантажівки.

Пораненого 54-річного чоловіка, про якого повідомлялося напередодні, медики вже оглянули. Він отримує лікування амбулаторно. В усіх випадках обійшлося без загиблих.

Нагадаємо, 31 серпня у Миколаївському районі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками пошкоджені склади, сім вантажних та два легкових автомобілі.