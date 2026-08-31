 Склад і дев’ять автомобілів пошкоджені через російські атаки на Миколаївщині

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Головна Новини Оборона 8:16, 31 серпня, 2026

Склад і дев’ять автомобілів пошкоджені через російські атаки на Миколаївщині

Обстріл Миколаївщини. Фото: МикВістіОбстріл Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

У Миколаївському районі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками пошкоджені склади, сім вантажних та два легкових автомобілі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Атаки «Шахедами» по області тривали учора та вночі 31 серпня. Внаслідок одного з ударів поранення отримав 44-річний чоловік. Станом на ранок, він перебуває у стабільному стані.

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Окрім цього, протягом минулої доби росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Пошкоджені два приватні будинки, люди не постраждали.

Ще три атаки FPV-дронами зафіксували в Очаківській громаді. Там також обійшлося без постраждалих.

Миколаївщина зазнала масованої атаки 29 серпня

29 серпня росіяни атакували енергетичні об’єкти Миколаївщини «Шахедами». Через пошкодження електромереж у Миколаєві та громадах Миколаївського і Баштанського районів сталися аварійні відключення. За попередніми даними, без електроенергії залишилися понад 300 тисяч абонентів.

Через знеструмлення в Миколаєві тимчасово не працювали трамваї та тролейбуси. Пасажирів перевозили 37 тролейбусів PTS, які можуть долати до 20 кілометрів на автономному ходу. Для їхньої роботи та заряджання використовували дизельні генератори.

Попри відсутність електроенергії, у місті продовжували працювати лікарні, точки видачі очищеної води та світлофори з автономним живленням. Міські служби також допомагали мешканцям після атаки.

Окрім енергетичних об’єктів, росіяни вдарили по господарському супермаркету в Миколаєві. Після атаки там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Увечері 29 серпня російські війська атакували Миколаївський район ударними безпілотниками «Shahed». У Миколаївському районі під ударом опинилося підприємство харчової промисловості.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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