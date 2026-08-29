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Через знеструмлення у Миколаєві тимчасово зупинили трамваї та частину тролейбусів. Архівне фото: МикВісті

Через знеструмлення електромереж внаслідок російського обстрілу у Миколаєві тимчасово призупинили рух трамваїв та тролейбусів «Дніпро».

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наразі пасажирів перевозять 37 тролейбусів PTS, які можуть рухатися автономно на відстань до 20 кілометрів. Для їхньої роботи та підзарядки використовують дизельні генератори.

У міру стабілізації ситуації електротранспорт поступово повертатиметься на маршрути.

Також тимчасово змінили схему руху тролейбуса №8. Сьогодні він курсуватиме від кінцевої зупинки «Матвіївка» до Залізничного вокзалу та у зворотному напрямку — без заїзду до кладовища. Водії додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку під час поїздки.

Нагадаємо, напередодні росіяни кілька разів атакували Миколаїв та область різними видами озброєння. У Миколаєві пошкоджені господарський супермаркет, складське приміщення, адміністративна будівля, три гаражі, автомобіль та вікна трьох багатоквартирних будинків.

Зранку в суботу, 29 серпня, Миколаїв та область також зазнали російських атак. Після цього частина міста та області залишилася без світла.