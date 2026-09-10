Миколаївська облрада підтримала перерозподіл 5 тонн пального, яке виділяли лікарням для блекаутів

Лікарні Миколаївщини передадуть 5 тонн резервного пального соціальним закладам. Фото: МикВісті

Миколаївська обласна рада ухвалила рішення про перерозподіл 5 тонн пального, яке виділяли лікарням для забезпечення роботи під час блекаутів. Пальне передадуть геріатричним та психоневрологічним інтернатам.

Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії Миколаївської обласної ради 10 вересня, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко пояснила, що йдеться про пальне, яке медичним закладам виділяли для стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років.

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За її словами, лікарні області внесені до реєстру об’єктів критичної інфраструктури, тому під час планових відключень електроенергії та блекаутів їх не відключали від електромережі. Через це частина пального залишилася невикористаною.

— Враховуючи те, що наші лікувальні заклади внесені до реєстру критичної інфраструктури і під час блекаутів та планових відключень не відключалися від загальної мережі електропостачання, це дозволило заощадити певну кількість палива на балансі лікувальних закладів. Враховуючи те, що ми маємо можливість, ми перерозподіляємо це паливо для стабільної роботи геріатричних і психоневрологічних інтернатів Миколаївської області, — сказала Ірина Ткаченко.

Проєкт рішення перед розглядом на сесії підтримали чотири постійні комісії обласної ради, а також президія.

У результаті рішення підтримали 39 депутатів.

Зазначимо, що питання перерозподілу пального раніше розглядали на засіданні профільної комісії Миколаївської обласної ради 4 вересня. Тоді Ірина Ткаченко повідомила, що до департаменту охорони здоров’я звернулися представники соціального захисту з проханням передати 5 тисяч літрів дизельного пального для соціальних закладів.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська обласна клінічна лікарня наразі не може організувати стаціонарне паліативне відділення через відсутність необхідних площ. Водночас питання його створення зараз розглядають, оскільки паліативна допомога має бути доступною, зокрема, в обласних медзакладах.