 Після обстрілу частина Миколаєва залишається без електрики, ще в двох районах світло буде за графіком

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Головна Новини Оборона 8:41, 13 вересня, 2026

Після обстрілу частина Миколаєва залишається без електрики, ще в двох районах світло буде за графіком

Частина Миколаєва знеструмлена після обстрілу. Фото з відкритих джерелЧастина Миколаєва знеструмлена після обстрілу. Фото з відкритих джерел

Після атаки російських військ у Миколаєві пошкоджене енергетичне обладнання. Зараз всіх споживачів одночасно не можуть заживити.

Про це повідомили зранку, 13 вересня, в АТ «Миколаївобленерго».

Для споживачів Заводського та Центрального районів, які були вчора, 12 вересня, знеструмлені, наразі діє локальний графік електропостачання. У них електрика буде по чергах: 3 години у Заводському районі, 3 години у Центральному. Таку ситуацію прогнозують до завершення відновлювальних робіт.

Крім того, частина Інгульського району залишається без світла.

«Шукаємо технічну можливість перезаживлення та працюємо над відновленням пошкодженого ворогом обладнання», — повідомили в обленерго.

Нагадаємо, вчора ввечері, 12 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів. Постраждалих немає.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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