Після обстрілу частина Миколаєва залишається без електрики, ще в двох районах світло буде за графіком

Частина Миколаєва знеструмлена після обстрілу. Фото з відкритих джерел

Після атаки російських військ у Миколаєві пошкоджене енергетичне обладнання. Зараз всіх споживачів одночасно не можуть заживити.

Про це повідомили зранку, 13 вересня, в АТ «Миколаївобленерго».

Для споживачів Заводського та Центрального районів, які були вчора, 12 вересня, знеструмлені, наразі діє локальний графік електропостачання. У них електрика буде по чергах: 3 години у Заводському районі, 3 години у Центральному. Таку ситуацію прогнозують до завершення відновлювальних робіт.

Крім того, частина Інгульського району залишається без світла.

«Шукаємо технічну можливість перезаживлення та працюємо над відновленням пошкодженого ворогом обладнання», — повідомили в обленерго.

Нагадаємо, вчора ввечері, 12 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів. Постраждалих немає.