Після обстрілу частина Миколаєва залишається без електрики, ще в двох районах світло буде за графіком
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Після атаки російських військ у Миколаєві пошкоджене енергетичне обладнання. Зараз всіх споживачів одночасно не можуть заживити.
Про це повідомили зранку, 13 вересня, в АТ «Миколаївобленерго».
Для споживачів Заводського та Центрального районів, які були вчора, 12 вересня, знеструмлені, наразі діє локальний графік електропостачання. У них електрика буде по чергах: 3 години у Заводському районі, 3 години у Центральному. Таку ситуацію прогнозують до завершення відновлювальних робіт.
Крім того, частина Інгульського району залишається без світла.
«Шукаємо технічну можливість перезаживлення та працюємо над відновленням пошкодженого ворогом обладнання», — повідомили в обленерго.
Нагадаємо, вчора ввечері, 12 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів. Постраждалих немає.
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