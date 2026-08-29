Росіяни атакували Миколаїв «Шахедами», «Іскандером-М» та КАБами, пошкоджено супермаркет і будинки

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Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

За добу росіяни кілька разів атакували Миколаїв та область різними видами озброєння. У місті пошкоджені господарський супермаркет, складське приміщення, адміністративна будівля, три гаражі, автомобіль та вікна трьох багатоквартирних будинків.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Увечері, 28 серпня, Миколаїв атакували балістичними ракетами «Іскандер-М». Внаслідок удару пошкоджені вікна трьох багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, три гаражі та автомобіль.

Вночі росіяни також завдали удару ракетою по об’єкту енергетичної інфраструктури в Миколаївському районі. Також вночі дві керовані авіабомби вдарили по Галицинівській громаді.

Вранці, 29 серпня, Миколаїв та область атакували ударними безпілотниками «Shahed». У місті пошкоджені господарський супермаркет і склади.

Крім того, росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. У Баштанському районі під ударом БпЛА типу «Молнія» опинилася Горохівська громада. В усіх випадках повідомлень про постраждалих немає.

Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв 29 серпня. Фото: ДСНС

Зазначимо, що днями російська армія вдарила по території станції Херсонської ТЕЦ одразу чотирмакерованими авіаційними бомбами (КАБ). Станом на 28 серпня у Херсоні близько 50% населення залишається без електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури. Світло в місті подають погодинно та невеликими обсягами.

Удари по торговельних мережах почастішали з обох боків

Удар по «Епіцентру» в Запоріжжі стався за кілька днів після атаки на два гіпермаркети мережі в Одесі. 24 серпня росіяни влучили у торговельні центри на Одещині, один із яких вигорів на площі близько 35 тисяч квадратних метрів. Внаслідок атаки також постраждали люди.

Водночас останніми місяцями Україна сама посилила удари по великих торговельних та логістичних об'єктах у Росії. Зокрема, українські дрони регулярно атакували склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Від середини липня було пошкоджено щонайменше 20 його об'єктів, а площа знищених складських приміщень перевищила 1,18 мільйона квадратних метрів.

У серпні під удари почав потрапляти й інший великий російський маркетплейс — Ozon. За кілька днів українські дрони атакували його логістичні центри в різних регіонах Росії, частина об'єктів зазнала значних пошкоджень або припинила роботу.

Такі удари Україна використовує не лише для завдання економічних збитків. Серед цілей також називають перенесення наслідків війни ближче до повсякденного життя росіян. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді раніше пояснював, що йдеться, зокрема, про руйнування ілюзії безпечного життя в тилу Росії.