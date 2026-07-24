 У Росії дрони атакували два логістичні центри Wildberries та завод із виробництва ракет

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Головна Новини Оборона 8:50, 24 липня, 2026

У Росії дрони атакували два логістичні центри Wildberries та завод із виробництва ракет

Атака дронів на Росію 24 липня. Фото: Exilenova+Атака дронів на Росію 24 липня. Фото: Exilenova+

Вночі 24 липня безпілотники атакували два великі логістичні центри компанії Wildberries у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Також під удар, за попередніми даними, потрапив завод «Авіатек» у Кірові, який виробляє продукцію для російського військово-промислового комплексу.

Про атаку на об'єкт цивільної інфраструктури на Московському шосе повідомив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов. За його словами, на місці триває ліквідація наслідків.

Водночас Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що дрони влучили по двох ключових логістичних хабах Wildberries. Один із них — комплекс «Шушари» у Санкт-Петербурзі площею понад 106 тисяч квадратних метрів, який обслуговує місто, Ленінградську область та інші регіони. Другий — логістичний центр «Уткіна Заводь» у Новосаратовці Ленінградської області площею близько 210 тисяч квадратних метрів, де також розміщені склади Wildberries.

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Крім того, за попередньою інформацією, у Кірові атакували завод «Авіатек». За даними Головного управління розвідки, підприємство виробляє зенітні керовані ракети, комплектуючі для ракет Х-101 і Х-59, а також іншу продукцію для російської авіації та оборонної промисловості.

Нагадаємо, що у російських Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю вночі 22 липня після атаки безпілотників також спалахнули великі логістичні центри Wildberries.

Раніше, 20 липня, влада Московської області повідомляла про масовану атаку безпілотників. За їхніми даними, в напрямку регіону летіли понад 400 дронів.

Тоді внаслідок атаки також був уражений один із найбільших логістичних комплексів компанії Wildberries — логістичний парк «Южные Врата». Також у Подольську Московської області під удар потрапила нафтобаза, на якій після атаки триває пожежа.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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