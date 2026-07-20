 Понад 400 дронів атакували Московську область: горіли Wildberries, нафтобаза та логістичний парк

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Головна Новини Оборона 8:44, 20 липня, 2026

Понад 400 дронів атакували Московську область: горіли Wildberries, нафтобаза та логістичний парк

Пожежа у логістичному парку «Южные Врата» у Домодєдово. Фото: Exilenova+Пожежа у логістичному парку «Южные Врата» у Домодєдово. Фото: Exilenova+

Вночі 20 липня Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. За повідомленнями російської сторони, регіон атакували понад 400 дронів.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За даними російських Telegram-каналів, під удар потрапив логістичний комплекс Wildberries у селі Коледіно Московської області — один із найбільших розподільчих центрів компанії, пише hromadske.

Також, за попередньою інформацією, безпілотники атакували нафтобазу в мікрорайоні Львовський міста Подольськ. Крім того, у Домодєдово виникла пожежа на території логістичного парку «Южные Врата».

Нагадаємо, що 18 липня українські безпілотники вже атакували логістичні об'єкти російського маркетплейсу Wildberries у Московській та Тамбовській областях. Тоді про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше Reuters писали, що Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії, призупинив роботу після атаки українських дронів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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