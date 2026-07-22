У Росії після атаки безпілотників спалахнули склади Wildberries

У Росії після атаки БпЛА загорілись логістичні центри Wildberries. Фото: ASTRA

У російських Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю вночі 22 липня після атаки безпілотників спалахнули великі логістичні центри Wildberries.

Про це повідомляють Exilenova+, ASTRA та оперативний штаб Краснодарського краю.

За повідомленнями місцевих жителів, у передмісті Краснодара пролунали від 20 до 30 вибухів, після чого почалася масштабна пожежа. У мережі також публікують відео, на яких видно кілька осередків займання. За словами очевидців, сирену ввімкнули вже після вибухів і лише на кілька хвилин.

За попередньою інформацією, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії.

Згодом з'явилися повідомлення про пожежу ще в одному великому логістичному центрі Wildberries — у Невинномиську Ставропольського краю.

Крім того, вибухи лунали в російському Армавірі. За попередніми даними, там могли атакувати нафтобазу, після чого на об'єкті спалахнула пожежа.