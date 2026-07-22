 У Росії після атаки безпілотників спалахнули склади Wildberries

  • середа

    22 липня, 2026

  • 21.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 22 липня , 2026 середа

  • Миколаїв • 21.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 8:40, 22 липня, 2026

У Росії після атаки безпілотників спалахнули склади Wildberries

У Росії після атаки БпЛА загорілись логістичні центри Wildberries. Фото: ASTRAУ Росії після атаки БпЛА загорілись логістичні центри Wildberries. Фото: ASTRA

У російських Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю вночі 22 липня після атаки безпілотників спалахнули великі логістичні центри Wildberries.

Про це повідомляють Exilenova+, ASTRA та оперативний штаб Краснодарського краю.

За повідомленнями місцевих жителів, у передмісті Краснодара пролунали від 20 до 30 вибухів, після чого почалася масштабна пожежа. У мережі також публікують відео, на яких видно кілька осередків займання. За словами очевидців, сирену ввімкнули вже після вибухів і лише на кілька хвилин.

За попередньою інформацією, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії.

Згодом з'явилися повідомлення про пожежу ще в одному великому логістичному центрі Wildberries — у Невинномиську Ставропольського краю.

Крім того, вибухи лунали в російському Армавірі. За попередніми даними, там могли атакувати нафтобазу, після чого на об'єкті спалахнула пожежа.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Війна в Україні

Латвія до кінця вересня розмістить на кордоні з РФ системи виявлення дронів
Через атаки РФ в Україні можуть зрости ціни на оренду складів: що прогнозують аналітики
У Миколаєві через атаку дронів пошкоджені склади та СТО
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві на ремонт відділення анестезіології клінічної лікарні планують витратити ще ₴5,2 млн

Альона Коханчук
новини
«Питання лишається відкритим», — у Шевченківській сільраді пояснили, чому не ремонтують пошкоджений будинок у Промені

Юлія Бойченко
новини
Міськраді довелося через суд стягувати майже ₴200 тис. за землю, де хочуть побудувати АЗС в зеленій зоні Миколаєва

Аліна Квітко
новини
Миколаївська райрада шукає, кому передати недобудову у Варварівці: з неї хотіли зробити санстанцію

Юлія Лук’яненко
новини
У селі Промінь мешканці пошкодженого будинку вже 4 роки потрапляють до квартир через вікно

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві через атаку дронів пошкоджені склади та СТО
Через атаки РФ в Україні можуть зрости ціни на оренду складів: що прогнозують аналітики
Латвія до кінця вересня розмістить на кордоні з РФ системи виявлення дронів

У Миколаєві через атаку дронів пошкоджені склади та СТО

Зеленський оголосив, що призначає Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ

У Миколаєві на ремонт відділення анестезіології клінічної лікарні планують витратити ще ₴5,2 млн