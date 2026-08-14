 Через обстріл на Миколаївщині постраждала жінка — її госпіталізували

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Головна Новини Оборона 15:50, 14 серпня, 2026

Через обстріл на Миколаївщині постраждала жінка — її госпіталізували

Через обстріли на Миколаївщині постраждала жінка. Ілюстративне фото: koda.gov.uaЧерез обстріли на Миколаївщині постраждала жінка. Ілюстративне фото: koda.gov.ua

Сьогодні вдень, 14 серпня, російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками «Shahed». Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Постраждалу жінку госпіталізували. Вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, на Миколаївщині за останню добу зафіксували атаки на Снігурівську та Куцурубську громади.

Снігурівську громаду двічі атакували безпілотниками «Молнія» — учора та сьогодні вранці. У селі Тамарине пошкоджено будинок культури, а у Снігурівці — заклад освіти.

Крім того, вчора Куцурубська громада зазнала удару, попередньо, з реактивної системи залпового вогню. Люди не постраждали.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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