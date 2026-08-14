Через обстріл на Миколаївщині постраждала жінка — її госпіталізували
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Сьогодні вдень, 14 серпня, російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками «Shahed». Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка.
Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Постраждалу жінку госпіталізували. Вона перебуває у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, на Миколаївщині за останню добу зафіксували атаки на Снігурівську та Куцурубську громади.
Снігурівську громаду двічі атакували безпілотниками «Молнія» — учора та сьогодні вранці. У селі Тамарине пошкоджено будинок культури, а у Снігурівці — заклад освіти.
Крім того, вчора Куцурубська громада зазнала удару, попередньо, з реактивної системи залпового вогню. Люди не постраждали.
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