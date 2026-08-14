Через обстріл на Миколаївщині постраждала жінка — її госпіталізували

Через обстріли на Миколаївщині постраждала жінка. Ілюстративне фото: koda.gov.ua

Сьогодні вдень, 14 серпня, російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками «Shahed». Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Постраждалу жінку госпіталізували. Вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, на Миколаївщині за останню добу зафіксували атаки на Снігурівську та Куцурубську громади.

Снігурівську громаду двічі атакували безпілотниками «Молнія» — учора та сьогодні вранці. У селі Тамарине пошкоджено будинок культури, а у Снігурівці — заклад освіти.

Крім того, вчора Куцурубська громада зазнала удару, попередньо, з реактивної системи залпового вогню. Люди не постраждали.