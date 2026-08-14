 Головченко претендує на посаду члена Нацради з питань телебачення

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Головна Новини Суспільство 11:30, 14 серпня, 2026

Головченко претендує на посаду члена Нацради з питань телебачення

Гліб Головченко. Фото: фейсбук / Gleb GolovchenkoГліб Головченко. Фото: фейсбук / Gleb Golovchenko

Секретар Національної спілки журналістів України, миколаївець Гліб Головченко претендує на посаду члена Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за квотою президента.

Про це повідомило видання «Детектор медіа».

Декларацію кандидата оприлюднили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.Загалом на посади членів регулятора за президентською квотою претендують десять кандидатів.

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Загалом на посади членів Нацради за президентською квотою претендують 10 кандидатів. Серед них — представники медіа, громадських організацій, державних установ, а також дві чинні членкині регулятора Олена Ніцко та Тетяна Руденко.

У коментарі виданню заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська зазначила, що наразі тривають формальні перевірки кандидатів перед оцінюванням конкурсною комісією.

Нагадаємо, Гліб Головченко — колишній директор миколаївського Коледжу преси і телебачення та генеральний продюсер телеканалу «ТАК TV», а також секретар Національної спілки журналістів України. У травні 2025 року стало відомо про те, що його призначили на посаду начальника управління інформаційної політики Державного комітету телебачення і радіомовлення України. До цього він виконував обов‘язки директора Укртелерадіопресінституту.

У 2017 році Гліб Головченко як генпродюсер «ТАК-ТV» просив у депутатів облради 3,6 млн грн на рік за трансляцію сесій і комісій. У вересні того ж року стався гучний конфлікт: у ресторані «Мафія» його затримала поліція охорони, сам Головченко заявив, що його систематично били протягом години офіціанти й охоронці, а поліція згодом відкрила провадження за легкі тілесні ушкодження.

У 2019-му виник конфлікт навколо приміщення: батьки учнів Морського ліцею заявили, що коледж Головченка незаконно займає цілий поверх їхньої школи. Голова облдержадміністрації Олександр Стадник заступився за Головченка, а сам директор коледжу тоді пообіцяв звільнити приміщення, щойно матиме куди перевезти техніку. Втім, згодом він відмовився від запропонованого мерією варіанту для переїзду.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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