Миколаївці скаржаться на аптеку в центрі міста, біля якої знаходять шприци. Фото надіслані читачами МикВісті

Мешканці будинків у Миколаєві скаржаться на аптеку, де, за їхніми словами, наркозалежним продають різні препарати. За словами людей, у дворах поряд з аптекою неодноразово знаходили використані шприци.

Про це медіа «МикВісті» повідомила читачка Тетяна, яка звернулася до редакції зі скаргою на аптеку ТОВ «Соцфарм» на проспекті Центральному, 24.

Люди стверджують, що на території неодноразово знаходили використані шприци та голки, зокрема із залишками крові.

«В даній аптеці здійснюється продаж наркотичних засобів, де після виходу з даної аптеки клієнти йдуть у двір, котрий знаходиться між двома житловими будинками, де граються діти, розміщений дитячий садок», — скаржаться мешканці.

Миколаївці скаржаться на аптеку в центрі міста, біля якої знаходять шприци. Фото надіслані читачами МикВісті

За словами людей, вони зверталися до міської влади, однак проблему досі не вирішили. Люди просять розглянути можливість перенесення аптеки в інше місце, оскільки побоюються за безпеку дітей та інших мешканців.

«Неодноразово діти натрапляли на використані шприци та голки з залишками крові. Мешканці будинків звертались зі скаргами до міської ради, але у відповідь тиша та просять дану аптеку перемістити в інше місце, де не буде загрози людям», — розповіла Тетяна.

Миколаївці скаржаться на аптеку в центрі міста, біля якої знаходять шприци. Фото надіслані читачами МикВісті Миколаївці скаржаться на аптеку в центрі міста, біля якої знаходять шприци. Фото надіслані читачами МикВісті

Це не перша скарга миколаївців на подібні аптеки. Раніше містяни звертали увагу на подібну ситуацію біля аптеки на 3-й Слобідській.

Після масових скарг жителів міста мер Олександр Сєнкевич під час наради доручив начальниці міського управління охорони здоров’я Ірині Шамрай вивчити ситуацію та з’ясувати, за яким принципом у Миколаєві визначають місця розташування аптек, які беруть участь у державній програмі та продають наркозалежним препарати замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

В свою чергу Ірині Шамрай пояснила, що у Миколаєві такі препарати видають лише у двох комунальних медичних закладах, які підпорядковані міській раді.

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За її словами, пацієнти отримують препарати виключно за призначенням лікаря та під медичним наглядом. При цьому аптеки Миколаєва та області не видають препарати ЗПТ і не беруть участі в цій програмі.

Тому Олександр Сєнкевич доручив звернутися до поліції, щоб перевірити роботу аптек, на які скаржаться мешканці через скупчення людей, яких вони підозрюють у вживанні наркотичних речовин.

Наразі «МикВісті» звернулися до управління Національної поліції Миколаївської області щодо результатів перевірки аптек, на які скардаться містяни.

Нагадаємо, на Миколаївщині зупинили діяльність великої групи наркоторговців. Вони виготовляли та продавали амфетамін, альфа-PVP і мефедрон у спеціальних підпільних лабораторіях. Наркотики передавали покупцям через схованки або поштою.