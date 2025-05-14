Конфіскували психотропів на ₴300 млн: на Миколаївщині викрили наркоугруповання

Правоохоронці викрили організацію, яка займалася масовим виготовленням та збутом наркотиків. Фото: Офіс Генерального прокурора

На Миколаївщині зупинили діяльність великої групи наркоторговців. Вони виготовляли та продавали амфетамін, альфа-PVP і мефедрон у спеціальних підпільних лабораторіях. Наркотики передавали покупцям через схованки або поштою.

Про це повідомили в Офісі генпрокуратури та поліції Миколаївщини.

Вказується, що правоохоронці знищили масштабну мережу наркоторговців, яка діяла по всій Україні. В ході операції вони провели 230 обшуків, знайшли 19 лабораторій та 17 складів, де виготовляли і фасували наркотики.

Правоохоронці викрили організацію, яка займалася масовим виготовленням та збутом наркотиків. Фото: Офіс Генерального прокурора Правоохоронці викрили організацію, яка займалася масовим виготовленням та збутом наркотиків. Фото: Офіс Генерального прокурора Правоохоронці викрили організацію, яка займалася масовим виготовленням та збутом наркотиків. Фото: Офіс Генерального прокурора

Поліція вилучила 118 кілограмів мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кілограмів мефедрону), 156 кілограмів альфа-PVP, понад 30 кілограмів амфетаміну, 250 кілограмів прекурсору фенілнітропропен (200 кілограмів амфетаміну), понад 17 тонн прекурсорів, з яких можна було б виготовити близько 3,5 тисяч кілограмів готової «продукції», лабораторне обладнання, банківські картки, чорнові записи, 26 автомобілів та понад 5 млн готівки в гривневому еквіваленті. Також правоохоронці вилучили 17 мільйонів доз, вартість яких на чорному ринку становить понад 2 мільярда гривень.

Правоохоронці затримали учасників групи та повідомили їм про підозру. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Незабаром суд вирішить, який запобіжний захід їм призначити.

Правоохоронці викрили організацію, яка займалася масовим виготовленням та збутом наркотиків. Фото: Офіс Генерального прокурора Правоохоронці викрили організацію, яка займалася масовим виготовленням та збутом наркотиків. Фото: Офіс Генерального прокурора Правоохоронці викрили організацію, яка займалася масовим виготовленням та збутом наркотиків. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, що 31-річного мешканця Очакова засудили до 9 років тюрми з конфіскацією майна за незаконне зберігання та продаж психотропних речовин в особливо великих розмірах.