Жителя Очакова засудили до 9 років в'язниці за продаж наркотиків

Психотропи, які вилучили у чоловіка, фото: Нацполіція Миколаївської області

31-річного мешканця Очакова засудили до 9 років тюрми з конфіскацією майна за незаконне зберігання та продаж психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, чоловік замовляв наркотики через Telegram та продавав їх у Миколаєві.

Його затримали «на гарячому» під час отримання чергової партії психотропів. У нього вилучили 229 грамів PVP, зазначили у Нацполіція Миколаївської області.

Психотропи, які вилучили у чоловіка, фото: Нацполіція Миколаївської області Психотропи, які вилучили у чоловіка, фото: Нацполіція Миколаївської області

Нагадаємо, що в Україні за 2024 рік поліція вилучила майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 мільярда гривень.

Крім того, до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад дві тисячі злочинів, пов’язаних з наркотиками.