Жителя Очакова засудили до 9 років в'язниці за продаж наркотиків
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- Марія Хаміцевич
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12:20, 26 березня, 2025
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31-річного мешканця Очакова засудили до 9 років тюрми з конфіскацією майна за незаконне зберігання та продаж психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, чоловік замовляв наркотики через Telegram та продавав їх у Миколаєві.
Його затримали «на гарячому» під час отримання чергової партії психотропів. У нього вилучили 229 грамів PVP, зазначили у Нацполіція Миколаївської області.
Нагадаємо, що в Україні за 2024 рік поліція вилучила майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 мільярда гривень.
Крім того, до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад дві тисячі злочинів, пов’язаних з наркотиками.
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