  • четвер

    16 січня, 2025

  • 1.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 1.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні у 2024 році поліція вилучила наркотиків на понад ₴2,6 млрд

Наркотики, які вилучили в Одеській області. Фото: НацполціяНаркотики, які вилучили в Одеській області. Фото: Нацполція

У 2024 році в Україні поліція вилучила майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 мільярди гривень.

Про це голова Національної поліції Іван Вигівський розповів в інтерв’ю Українські Новини.

«За цей рік ми вилучили майже 5,5 тонн наркотиків, а це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку складає понад 2,6 мільярди гривень. З 24 тонн прекурсорів можна було б виготовити більше 6 тонн наркотиків. Такі обсяги наркотиків за рік у нашій країні ще не вилучалися», — розповів він.

За його словами, наклали арешт та вилучили майно наркоторговців на понад 160 мільйонів гривень.

Крім того, до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад дві тисячі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. 

Раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації наркобізнесу.

Останні новини про: Наркотики

Мешканку Миколаївщини підозрюють у торгівлі наркотиками: їй загрожує до 10 років тюрми
В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків
В Одесі судитимуть іноземку за підозрою у продажі наркотиків
Реклама

Читайте також:

новини

У Первомайську на аукціон виставили комунальне приміщення за ₴242 тис.

Аліна Квітко
новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні експертні команди, що замінили МСЕК, провели уже 300 експертиз

Володимир Коваль
новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко

Останні новини про: Наркотики

В Одесі судитимуть іноземку за підозрою у продажі наркотиків
В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків
Мешканку Миколаївщини підозрюють у торгівлі наркотиками: їй загрожує до 10 років тюрми

У Первомайську на аукціон виставили комунальне приміщення за ₴242 тис.

Аліна Квітко

У тролейбусному депо «Миколаївелектротрансу» встановили нову мийку

Цьогоріч найкращі спортсмени Миколаєва отримуватимуть до ₴16 тис. стипендії міського голови