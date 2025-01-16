В Україні у 2024 році поліція вилучила наркотиків на понад ₴2,6 млрд

Наркотики, які вилучили в Одеській області. Фото: Нацполція У 2024 році в Україні поліція вилучила майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 мільярди гривень. Про це голова Національної поліції Іван Вигівський розповів в інтерв’ю Українські Новини. «За цей рік ми вилучили майже 5,5 тонн наркотиків, а це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку складає понад 2,6 мільярди гривень. З 24 тонн прекурсорів можна було б виготовити більше 6 тонн наркотиків. Такі обсяги наркотиків за рік у нашій країні ще не вилучалися», — розповів він. За його словами, наклали арешт та вилучили майно наркоторговців на понад 160 мільйонів гривень.

Крім того, до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад дві тисячі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації наркобізнесу.