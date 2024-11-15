Психотропів на ₴6,5 млн: правоохоронці затримала чоловіка, якого підозрюють в організації наркобізнесу

Правоохоронці та прикордонники затримали 25-річного киянина, його підозрюють в організації наркобізнесу. Загальна вартість вилучених наркотиків становить близько 6,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними справи, фігурант створив і адміністрував кілька Telegram-каналів, через які здійснював замовлення психотропів, включаючи амфетамін та Alpha-PVP.

Правоохоронці та прикордонники викрили схему наркобізнесу. Фото: пресслужба Держприкордонслужби Правоохоронці та прикордонники викрили схему наркобізнесу. Фото: пресслужба Держприкордонслужби Правоохоронці та прикордонники викрили схему наркобізнесу. Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Зазначається, що наркотики маскували у побутовій техніці та клінінговому обладнанні, їх доставляли через логістичні компанії по Україні, а також до Європи та тимчасово окупованих територій.

Оплата за «товар» здійснювалася виключно криптовалютою, що дозволяло зберігати анонімність. Щомісячний дохід від злочинної діяльності складав близько 1,5 мільйона гривень.

12 листопада у пункті пропуску на державному кордоні правоохоронці вилучили 5 кілограмів психотропної речовини Alpha-PVP, яка була прихована у побутовій техніці.

Правоохоронці та прикордонники викрили схему наркобізнесу. Фото: пресслужба Нацполіції Правоохоронці та прикордонники викрили схему наркобізнесу. Фото: пресслужба Нацполіції Правоохоронці та прикордонники викрили схему наркобізнесу. Фото: пресслужба Нацполіції

Зазначається, що під час обшуків вилучили понад 9 кілограмів наркотиків, а також, транспортний засіб, мобільні телефони та готівкові кошти. Загальна вартість вилучених наркотиків на «чорному» ринку становить близько 6,5 мільйона гривень.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше, прикордонники зі співробітниками СБУ на Волині приземлили дрон з 22 кілограмами наркотиків на 13 мільйонів гривень.