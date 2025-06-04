«Аптеки для наркозалежних» у Миколаєві: у міськраді пропонують перенести видачу препаратів з центру міста
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- Аліна Квітко
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12:00, 04 червня, 2025
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У центрі Миколаєва — на вулиці 3-я Слобідська та проспекті Центральному мешканці масово скаржаться на скупчення наркозалежних біля аптек, які видають препарати за державною програмою.
Про це йшла мова у вівторок, 3 червня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».
За словами депутата Дмитра Січка від партії «Пропозиція», у цю аптеку щодня з’їжджаються наркозалежні з усього міста, отримують препарати за державною програмою й часто вживають їх одразу біля аптек.
— Вулиця 3-я Слобідська, проспект Центральний біля 200 багатоквартирних будинків, там АТБ, ринок. Там є аптека де по державній програмі видаються таблетки наркотичного вмісту людям, які страждають від наркоманії. Зранку в мене вже купа звернень від мешканців з різних сторін проспекту Центральному, що з вранці та ввечері купа наркоманів там стоять, коляться. Викликали поліцію, але оскільки це державна програма, то тут звичайно поліція зловила там парку наркоманів і все. Я уточнював по цій ситуації, і аптеки які приймають участь у цій програмі визначаються на рівні області. Тут комплексна проблема, в середині міста, багатоповерховий район, а там наркомани просто офіційно одержують таблетки і там їх приймають з відповідними наслідками, – Дмитро Січко.
За його словами, це створює небезпеку для місцевих мешканців — використані шприци часто знаходять на дитячих майданчиках, будівельних територіях і в підворіттях — у межах від вулиці Садової до 6-ї Слобідської.
Дмитро Січко запропонував обговорити перенесення участі в програмі до іншої аптеки — у промисловій чи менш населеній частині міста.
— Ми можемо разом з профільним заступником зробити відповідну нараду з залученням профільних представників області щодо можливої зміни цієї аптеки, яка одержує дозвіл на видачу наркотичних засобів на інші аптеки, які, наприклад знаходяться в промислових місцях, – сказав депутат.
Міський голова Олександр Сєнкевич доручив організувати нараду з представниками обласної адміністрації, оскільки саме на рівні області затверджується перелік аптек, залучених до програми.
Нагадаємо, що на Миколаївщині зупинили діяльність великої групи наркоторговців. Вони виготовляли та продавали амфетамін, альфа-PVP і мефедрон у спеціальних підпільних лабораторіях. Наркотики передавали покупцям через схованки або поштою.
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