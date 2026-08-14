У ліцеї Первомайська через пошкоджені розетки начальниця управління освіти викликала поліцію

Ліцей «Лідер» у Первомайську. Фото: Володимир Галузінський

У ліцеї «Лідер» в Первомайську пошкодили розетки в кабінеті фізики. Начальниця управління освіти Світлана Ткачук назвала це вандалізмом та звернулася до поліції, щоб правоохоронці встановили обставини події.

Про це вона повідомила на сторінці Управління освіти Первомайської міської ради у Facebook.

За словами Світлани Ткачук, у кабінеті фізики розетки частково вирвані зі стін та звисали на проводах. Навколо них обсипалася шпаклівка, а на стінах з'явилися тріщини.

— Сьогодні в одному із закладів освіти відбулася надзвичайна подія, можна сказати, навіть варварська подія. Стало відомо про те, що в ліцеї «Лідер» в кабінеті фізики понівечені розетки. Перевіривши інформацію, особисто викликала поліцію, зателефонувавши до 102, пішла до ліцею, зустріла поліцію. Подивилися, зафіксували цей факт понівечених розеток, які просто звисають на проводах. Обсипана шпаклівка, є наявні тріщини, — сказала Світлана Ткачук.

За її словами, працівники ліцею запевнили, що сторонні до кабінету не заходили. Водночас у приміщенні та закладі працюють камери відеоспостереження.

Начальниця управління освіти зазначила, що разом із поліцейськими переглянули записи та зафіксували людей, які заходили до кабінету.

— Разом з поліцією ми передивилися записи відеокамер, де зафіксовано тих людей, які заходили до даного кабінету. Сподіваємося, що поліція відкриє кримінальне провадження, розгляне його і винні будуть покарані. Тому що цей акт вандалізму наданий закладу, наданий в цілому нашій громаді, — підсумувала Світлана Ткачук.

Що відомо про розетки в кабінеті

Проблеми з кабінетом фізики у ліцеї «Лідер» виникли ще після завершення ремонту, на який із бюджету Первомайської громади витратили близько 400 тисяч гривень. Батьки учнів скаржились на перебої з електропостачанням та проблеми з розетками.

Після скарг виконані роботи перевірила спеціальна комісія. Як повідомляв депутат міськради Євген Нотевський, під час перевірки виявили низку невідповідностей між виконаними роботами та документацією. Зокрема, йшлося про відсутність передбачених проєктом 13,8 кубічного метра керамзиту для ізоляції підлоги, невідповідність кількості розеток та автоматів, використання іншого кабелю, а також відсутність заземлення у розетках, встановлених безпосередньо в учнівських партах.

Під час минулого засідання сесії міськради Світлана Ткачук відповіла, що частина претензій депутата стосувалася питань, які не входили до предмета закупівлі. Водночас вона зазначила, що управління освіти вже звернулося до підрядника щодо виявлених недоліків.

Також Світлана Ткачук повідомила, що частину недоліків, із якими погодився підрядник, уже усунули за його власний рахунок. Щодо інших питань, за якими підрядник не погодився з висновками комісії, управління освіти звернулося до поліції.

— На сьогодні відкрито кримінальне провадження. Будуть результати — я особисто вам доповім на сесії все, що стосується цього кабінету і цієї закупівлі, — зазначила Світлана Ткачук.

Начальниця управління освіти Первомайської міської ради Світлана Ткачук. Скриншот з трансляції

Крім того, депутат Євген Нотевський звертав увагу, що невідповідності виявили лише через кілька місяців після завершення ремонту, хоча акти виконаних робіт уже були підписані. Остаточні результати перевірки та розслідування щодо ремонту кабінету на той момент не оприлюднювали.

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