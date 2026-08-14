На Миколаївщині у 41 населеному пункті провели виїзну вакцинацію: щеплення отримали понад 1,7 тисячі людей

На Миколаївщині у 41 населеному пункті провели виїзну вакцинацію. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Упродовж червня–серпня мобільні вакцинальні бригади працювали у 41 населеному пункті Миколаївщини. За цей час щеплення отримали 1765 людей, серед них — 853 дитини.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Виїзні сесії проводили у 9 громадах області, щоб мешканці, зокрема родини з дітьми, могли отримати необхідні щеплення безпосередньо у своїх населених пунктах.

Під час роботи мобільних бригад жителі могли також отримати інші щеплення відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. Медики перевіряли вакцинальний статус, проводили профілактичні огляди та консультували щодо подальшої вакцинації.

Зазначається, що виїзні вакцинальні сесії проводили за ініціативи Міністерства охорони здоров’я України та Центру громадського здоров’я за підтримки WHO Ukraine, Gavi та Коаліції за Вакцинацію.

На Миколаївщині у 41 населеному пункті провели виїзну вакцинацію. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. На Миколаївщині у 41 населеному пункті провели виїзну вакцинацію. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

На Миколаївщині у 41 населеному пункті провели виїзну вакцинацію. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. На Миколаївщині у 41 населеному пункті провели виїзну вакцинацію. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Раніше повідомлялося, що жителі Миколаївщини зможуть зробити безкоштовне щеплення від дифтерії та правця — до області надійшло понад 16 тисяч доз вакцини.