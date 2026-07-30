На Миколаївщину доставили понад 16 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця

Миколаївщина отримала понад 16 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Жителі Миколаївщини зможуть зробити безкоштовне щеплення від дифтерії та правця — до області надійшло понад 16 тисяч доз вакцини.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Медики зазначили, що відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дорослим необхідно повторно вакцинуватися проти цих інфекцій кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку. Такі щеплення допомагають підтримувати захист організму від небезпечних захворювань.

Миколаївщина отримала понад 16 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. Миколаївщина отримала понад 16 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. Миколаївщина отримала понад 16 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Найближчим часом вакцину розподілять між медичними закладами області, де жителі зможуть зробити планові профілактичні щеплення.

Мешканців Миколаївщини закликають перевірити свій вакцинальний статус. Якщо від останнього щеплення проти дифтерії та правця минуло понад 10 років, необхідно звернутися до сімейного лікаря для проведення ревакцинації.

Раніше повідомлялось, що Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України отримав нову партію імунобіологічних препаратів. Найближчим часом їх розподілять між медичними закладами області.