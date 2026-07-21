Миколаївщина отримала майже 9 тис. доз вакцин проти сказу, ВПЛ і туберкульозу

Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України отримав нову партію імунобіологічних препаратів. Найближчим часом їх розподілять між медичними закладами області.

Про це вони повідомили на свої сторінці у Facebook.

До області доставили:

антирабічну вакцину для профілактики сказу — 1700 доз;

вакцину для профілактики вірусу папіломи людини (ВПЛ) — 1060 доз;

вакцину БЦЖ для профілактики туберкульозу — 6000 доз.

Миколаївщина отримала майже 9 тис. доз вакцин. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Миколаївщина отримала майже 9 тис. доз вакцин. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Зазначається, що антирабічну вакцину застосовують після контакту з тваринами, які можуть бути носіями сказу.

Вакцина проти ВПЛ допомагає запобігти інфікуванню вірусом, який може спричинити розвиток низки онкологічних захворювань, зокрема раку шийки матки.

Вакцину БЦЖ використовують для захисту дітей від тяжких форм туберкульозу.

«Після завершення розподілу вакцини будуть доставлені до закладів охорони здоров'я області, де стануть доступними для проведення профілактичних щеплень відповідно до чинного Календаря профілактичних щеплень та медичних показань», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україну надійшли 72 000 доз вакцини АКДП для щеплення дітей від дифтерії, правця, кашлюку.