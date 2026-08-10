«У понеділок госпіталізували, у вівторок виписали», — депутатка Миколаївської облради заявила про проблеми через нові правила МОЗ

На Миколаївщині обговорили нові правила госпіталізації. Фото: DC Studi

У Миколаївській області пацієнтів після госпіталізації до обласної офтальмологічної лікарні вже наступного дня виписали через нові критерії МОЗ.

Про це під час засідання профільної комісії Миколаївської обласної ради з питань медицини заявила депутатка Тетяна Демченко, пишуть «МикВісті».

За словами Тетяни Демченко, люди звернулися до неї через ситуацію з госпіталізацією. Вона стверджує, що пацієнтів поклали до лікарні в понеділок, а вже наступного дня повідомили про виписку.

— Ви так гарно розказуєте, ви мені пробачте. Я зіткнулася з елементарними речами. До мене звернулися люди місяць тому щодо госпіталізації до нашої обласної офтальмологічної лікарні. Людей дійсно госпіталізували в понеділок, а у вівторок сказали: «Гудбай». Новий наказ вийшов, – розповіла вона.

Йдеться про наказ Міністерства охорони здоров’я України №1014 від 30 липня 2026 року, який визначає критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги.

Тетяна Демченко вважає, що через нові правила проблема стосується не лише однієї лікарні. Вона закликала область окремо розібратися з тим, як пацієнти з громад зможуть отримувати стаціонарну допомогу після реорганізації медичної мережі.

— Стоїть питання про те, що в Єланці й у цілому ряді колишніх райцентрів — бачу, що там і Арбузинка, і Братське, і Казанка — будуть медичні заклади, які не будуть ні кластерними, ні надкластерними. У них чогось немає, чогось немає. А хто врахував, скільки часу потрібно людині, щоб дістатися до найближчого кластерного або надкластерного закладу? Я вважаю, що у зв’язку з тим, що немає дороги в Єланці, треба змусити владу зробити все для того, щоб лікарня була. А не так, щоб зібралося чотири пенсіонери — і керівництву селищної ради глибоко начхати, чи є там лікарня, чи немає. Ніхто ж нікуди не добереться. А при нинішніх умовах, які викладені в цьому наказі Міністерства охорони здоров’я, залишається тільки одне — просто сидіти й чекати, коли комусь щось буде відведено, а не отримувати необхідну лікарняну допомогу, — сказала депутатка.

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко пояснила, що про підготовку нових критеріїв було відомо заздалегідь, тому їх враховували під час формування спроможної мережі медзакладів області.

— Так, дійсно, 30 липня 2026 року вийшов наказ Міністерства охорони здоров’я №1014 — критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги. До цього наказу була проведена велика робота з боку експертів Міністерства охорони здоров’я. Цей наказ тривалий час перебував на обговоренні, і ми вже розуміли, в якому напрямку це буде рухатися з боку Міністерства охорони здоров’я. Тому ми враховували його у процесі створення спроможної мережі. Від цього наказу залежатиме процес госпіталізації деяких пацієнтів до стаціонару, а також будуть певні обмеження в окремих питаннях, – сказала Ірина Ткаченко.

Водночас завідувачка інфекційним відділенням лікарні у Первомайську, депутатка облради Олена Масалітіна заявила, що сам наказ не забороняє госпіталізувати пацієнтів, які мають відповідні показання.

— Кожен, хто має показання до госпіталізації, — там є чіткі критерії. І якщо лікарі пропрацюють ці критерії, госпіталізація можлива. Тут питання стоїть у перебуванні в закладі, — пояснила Олена Масалатіна.

За її словами, лікарі можуть враховувати соціальні обставини пацієнта — наприклад, відсутність догляду вдома або неможливість швидко отримати необхідну допомогу після виписки. Однак такі обставини потрібно обґрунтувати в медичній документації.

Олена Масалатіна також зазначила, що нові правила збільшать навантаження на лікарів через необхідність щодня детально обґрунтовувати перебування пацієнта в лікарні.

— Кожного дня мені доведеться писати купу паперу. Раніше я писала це скромно, а тепер писатиму це кожного дня. Оце реальна проблема, — сказала Олена Масалатіна.

Депутатка також звернула увагу на питання оплати стаціонарного лікування Національною службою здоров’я України. За її словами, медикам важливо розуміти, як нові критерії госпіталізації та тривалість перебування пацієнта впливатимуть на оплату медичних послуг.

Окремо лікарка наголосила на проблемі невеликих лікарень, які не мають необхідних пакетів медичних послуг і змушені направляти пацієнтів до більших закладів.

Вона навела приклад пацієнтів з інфарктом: якщо лікарня не має відповідного пакета, медики надають першу допомогу та мають якнайшвидше направити людину до закладу, де їй можуть провести необхідне лікування.

— Привозять з інфарктом. На мене немає цього пакету гострокоронарного. Що моя задача? Я швидко першу допомогу, виклик швидкої, зв'язання, в мене є маршрут, як я маю відправити пацієнта. І на все про все в мене немає часу. Я не госпіталізую хворого, надала допомогу — і ми швиденько їдемо за місцем призначення. Чому? Тому що це його життя, – пояснила лікарка.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зазначив, що область має працювати відповідно до чинних нормативних документів. За його словами, після затвердження госпітальної мережі лікарні зможуть збільшувати надходження від надання медичних послуг.

— Ми всі зараз знаходимося в полі діючих нормативних документів, які ми зобов'язані виконувати. Я розумію, що в кожному регіоні ситуація є різною, – сказав Антон Табунщик.

Тетяна Демченко наполягала, що область має окремо розібратися з наслідками нових правил, зокрема для жителів віддалених громад. Вона запропонувала провести виїзне засідання комісії в Єланці, щоб депутати та представники обласної влади на місці перевірили, як працює місцева лікарня і чи можуть жителі громади отримувати необхідну допомогу.

В обласній раді зазначили, що детальніше питання нових критеріїв госпіталізації планують розглянути на наступному засіданні профільної комісії.

Раніше «МикВісті» повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, що у медичних закладах Миколаївської області бракує 480 лікарів. Найбільше регіон потребує сімейних лікарів, анестезіологів, терапевтів та педіатрів.

Для працевлаштування на Миколаївщині підготували 200 місць для лікарів-інтернів. Але обрали область тільки 44 випускники через різні фактори, зокрема безпекові.