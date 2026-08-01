Після звернення батьків у «Зорі» повторно перевірять можливість ранкових тренувань для дітей

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Будівля спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року. Архівне фото МикВісті

Директор комунальної установи «Центральний міський стадіон», на балансі якої знаходиться спорткомплекс «Зоря», Вячеслав Місаренко пообіцяв, що перевірить можливість організації ранкових тренувань для вихованців КДЮСШ «Україна».

Про це він сказав у розмові з кореспонденткою «МикВісті».

За словами Вячеслава Місаренка, раніше управління у справах фізичної культури і спорту зверталося до комунальної установи із запитом щодо можливості виділити додаткові години. Після аналізу чинного графіка стадіон дійсно повідомив, що такої можливості у них немає.

— Управління нас питало, чи є така можливість. Ми згідно з нашим розкладом сказали, що можливості не було, — сказав він.

Директор пояснив, що розклад роботи басейну формується щомісяця з урахуванням усіх відвідувачів, тому змінити його без наслідків для інших груп неможливо.

— У нас є розклад на місяць. Ми його складаємо відповідно до відвідувачів. Такого не буває, щоб ми взяли когось і переставили. Люди купують абонементи, у нас ветерани займаються. Це ж не пустий розклад, щоб ми когось ставили, як вони хочуть. Але ми уважно подивимося ще раз. Поки голослівно нічого не можу відповісти. Мені треба подивитися це повторне звернення, що там написано, і дати відповідь, — зазначив Вячеслав Місаренко.

Нагадаємо, батьки вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна» звернулися листом до міського голови та депутатів Миколаївської міської ради, у якому заявили, що отримали необґрунтовану відмову у наданні ранкових тренувань по суботах у басейні «Зоря» та попросили владу розглянути це питання.