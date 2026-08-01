Після звернення батьків у «Зорі» повторно перевірять можливість ранкових тренувань для дітей
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Директор комунальної установи «Центральний міський стадіон», на балансі якої знаходиться спорткомплекс «Зоря», Вячеслав Місаренко пообіцяв, що перевірить можливість організації ранкових тренувань для вихованців КДЮСШ «Україна».
Про це він сказав у розмові з кореспонденткою «МикВісті».
За словами Вячеслава Місаренка, раніше управління у справах фізичної культури і спорту зверталося до комунальної установи із запитом щодо можливості виділити додаткові години. Після аналізу чинного графіка стадіон дійсно повідомив, що такої можливості у них немає.
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— Управління нас питало, чи є така можливість. Ми згідно з нашим розкладом сказали, що можливості не було, — сказав він.
Директор пояснив, що розклад роботи басейну формується щомісяця з урахуванням усіх відвідувачів, тому змінити його без наслідків для інших груп неможливо.
— У нас є розклад на місяць. Ми його складаємо відповідно до відвідувачів. Такого не буває, щоб ми взяли когось і переставили. Люди купують абонементи, у нас ветерани займаються. Це ж не пустий розклад, щоб ми когось ставили, як вони хочуть. Але ми уважно подивимося ще раз. Поки голослівно нічого не можу відповісти. Мені треба подивитися це повторне звернення, що там написано, і дати відповідь, — зазначив Вячеслав Місаренко.
Нагадаємо, батьки вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна» звернулися листом до міського голови та депутатів Миколаївської міської ради, у якому заявили, що отримали необґрунтовану відмову у наданні ранкових тренувань по суботах у басейні «Зоря» та попросили владу розглянути це питання.
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