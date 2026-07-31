 «Просимо лише знайти компроміс», — батьки миколаївських плавців просять пояснити відмову у ранкових тренуваннях по суботах у «Зорі»

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Головна Новини Спорт 11:15, 31 липня, 2026

«Просимо лише знайти компроміс», — батьки миколаївських плавців просять пояснити відмову у ранкових тренуваннях по суботах у «Зорі»

Комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року. Архівне фото МикВістіКомунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року. Архівне фото МикВісті

Батьки вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна» просять переглянути рішення щодо розкладу занять у басейні спорткомплексу «Зоря», щоб забезпечити дітям тренування у першій половині дня по суботах, починаючи з 1 вересня.

Про це вони зазначають у зверненні до мера Миколаєва Олександра Сєнкевича та депутатів Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як пише автор звернення Ольга Кушнарьова, раніше вони вже порушували це питання, однак отримали відповідь від управління у справах фізичної культури і спорту, що комунальна установа «Центральний міський стадіон» не має можливості збільшити час для тренувань. Втім батьки вважають таку відповідь недостатньо обґрунтованою.

Звернення батьків вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна»Звернення батьків вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна»
Звернення батьків вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна»Звернення батьків вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна»
Звернення батьків вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна»Звернення батьків вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна»
Звернення батьків вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна»Звернення батьків вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна»

«Надана відповідь не містить належного обгрунтування — не зазначено конкретної причини неможливості проведення занять; не вказано, чи існує нормативно-правова заборона; не названо посадову особу, яка ухвалила рішення; не зазначено документа, яким це рішення оформлено; не наведено даних про фактичну зайнятість басейну; не повідомлено, чи розглядалися інші варіанти; не запропоновано дітям жодної альтернативи», — йдеться у зверненні.

Батьки вказують, що, за їх інформацією, значна частина часу роботи басейну в будні віддається під платні відвідування. Однак вони наголошують, що питання стосується дітей 8-12 років, для яких ранкові тренування у вихідний день є більш комфортними та ефективними.

«У будні діти навчаються у закладах загальної середньої освіти, виконують домашні завдання та вже мають навчальне і тренувальне навантаження. Тому перенесення додатко занять на пізній вечір у будні не є рівноцінною альтернативою і не враховує їхній вік, режим дня, необхідність відпочинку та відновлення. Ми не вимагаємо скасування платних послуг. Однак просимо обʼєктивно перевірити розподіл часу в комунальному спортивному обʼєкті та пояснити, чи не надано платним відвідуванням фактичну перевагу перед навчально- тренувальною роботою дітей, які є вихованцями комунальної спортивної школи», — зазначають автори звернення.

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Серед можливих варіантів вони пропонують проводити ранкові заняття через суботу, виділити хоча б частину ранкових годин або частково переглянути чинний розклад.

У зверненні батьки просять повторно розглянути питання, надати вмотивовану відповідь із посиланням на конкретні підстави прийнятого рішення та знайти можливість організувати ранкові тренування або запропонувати реальну альтернативу.

Нагадаємо, у Миколаєві планують облаштувати безбар’єрний під’їзд на території спорткомплексу та басейну «Зоря». Там триває ремонт приміщень, де захисники, зокрема з ампутованими кінцівками, проходитимуть реабілітацію.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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