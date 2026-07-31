«Просимо лише знайти компроміс», — батьки миколаївських плавців просять пояснити відмову у ранкових тренуваннях по суботах у «Зорі»
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Батьки вихованців відділення плавання КДЮСШ «Україна» просять переглянути рішення щодо розкладу занять у басейні спорткомплексу «Зоря», щоб забезпечити дітям тренування у першій половині дня по суботах, починаючи з 1 вересня.
Про це вони зазначають у зверненні до мера Миколаєва Олександра Сєнкевича та депутатів Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».
Як пише автор звернення Ольга Кушнарьова, раніше вони вже порушували це питання, однак отримали відповідь від управління у справах фізичної культури і спорту, що комунальна установа «Центральний міський стадіон» не має можливості збільшити час для тренувань. Втім батьки вважають таку відповідь недостатньо обґрунтованою.
«Надана відповідь не містить належного обгрунтування — не зазначено конкретної причини неможливості проведення занять; не вказано, чи існує нормативно-правова заборона; не названо посадову особу, яка ухвалила рішення; не зазначено документа, яким це рішення оформлено; не наведено даних про фактичну зайнятість басейну; не повідомлено, чи розглядалися інші варіанти; не запропоновано дітям жодної альтернативи», — йдеться у зверненні.
Батьки вказують, що, за їх інформацією, значна частина часу роботи басейну в будні віддається під платні відвідування. Однак вони наголошують, що питання стосується дітей 8-12 років, для яких ранкові тренування у вихідний день є більш комфортними та ефективними.
«У будні діти навчаються у закладах загальної середньої освіти, виконують домашні завдання та вже мають навчальне і тренувальне навантаження. Тому перенесення додатко занять на пізній вечір у будні не є рівноцінною альтернативою і не враховує їхній вік, режим дня, необхідність відпочинку та відновлення. Ми не вимагаємо скасування платних послуг. Однак просимо обʼєктивно перевірити розподіл часу в комунальному спортивному обʼєкті та пояснити, чи не надано платним відвідуванням фактичну перевагу перед навчально- тренувальною роботою дітей, які є вихованцями комунальної спортивної школи», — зазначають автори звернення.
Серед можливих варіантів вони пропонують проводити ранкові заняття через суботу, виділити хоча б частину ранкових годин або частково переглянути чинний розклад.
У зверненні батьки просять повторно розглянути питання, надати вмотивовану відповідь із посиланням на конкретні підстави прийнятого рішення та знайти можливість організувати ранкові тренування або запропонувати реальну альтернативу.
Нагадаємо, у Миколаєві планують облаштувати безбар’єрний під’їзд на території спорткомплексу та басейну «Зоря». Там триває ремонт приміщень, де захисники, зокрема з ампутованими кінцівками, проходитимуть реабілітацію.
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