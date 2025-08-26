Сєнкевич пообіцяв вирішити питання з розбитою плиткою у басейні «Зорі»: «Будемо ремонтувати це все»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у басейні спорткомплексу «Зоря», архівне фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв вирішити питання з розбитою плиткою у басейні спортивного комплексу «Зоря», об яку днями під час тренувань травмувалася дитина.

Про це міський голова повідомив у коментарі «МикВісті».

Під час відкриття басейну у спорткомплексі «Зоря» Олександр Сєнкевич висловив вдоволення виконаним ремонтом і додав, що особисто користуватиметься послугами басейну.

— Планую на платній основі ходити у басейн. Не скажу, коли, але планую, — сказав мер під час відкриття відремонтованого басейну.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич перевірив стан басейну у спорткомплексі «Зоря» перед його відкриттям після ремонту, травень 2023 року, фото «МикВісті»

Кореспондентка «МикВісті» поцікавилась, чи відвідує мер комунальний басейн через два роки після його відкриття.

— Під час відкриття басейну «Зорі» Ви казали, що будете періодично відвідувати басейн. Чи ходите ви туди зараз?, — запитала журналістка Аліса Мелік-Адамян. — Спочатку пару місяців ходив, а зараз не маю часу. Востаннє я там був за два місяці після введення в експлуатацію басейну, — відповів Олександр Сєнкевич.

Після цього кореспондентка розповіла міському голові про нещодавній випадок, під час якого у комунальному басейні травмувалася дитина.

— До нас звернулися жителі Миколаєва. Вони скаржаться на нинішній стан басейну: кажуть, що там відкололася плитка, через що там періодично травмуються діти. Наприклад, вчора нам надіслали фото, як дитина поранила собі руку, там така досить глибока рана, — розповіла кореспондентка. — А вони зверталися до керівництва? Як відреагувало керівництво? Чи вони одразу в газету звертаються?, — запитав міський голова.

Стан плитки у басейні спорткомплексу «Зоря», фото надали «МикВісті» відвідувачі

Мер обурився, що журналісти звернулися з питанням неналежного стану басейну до нього, а не до нового керівництва спортивного комплексу.

— Відвалилася плитка у басейні і ви звертаєтесь до міського голови, — запитав Олександр Сєнкевич. — Нам цікава Ваша думка, — пояснила кореспондентка. — А ви не думали звернутися до директора цього закладу?, — уточнив мер. — Там вже є директор?, — поцікавилась журналістка, оскільки офіційної інформації щодо обрання нового директора комунального басейну в офіційних джерелах не було. — Ви не слідкуєте за новинами на своєму сайті? Був проведений конкурс, призначений директор. Як його прізвище? Я ж не можу відповідати за плитку. Я переадресую це питання директору, запитайте його, чи в курсі він, що в нього відвалилась плитка, потравлені таргани і таке інше, — сказав Олександр Сєнкевич.

Зрештою мер сказав, що зателефонує новому директору спорткомплексу «Зоря» та дізнається деталі цієї ситуації.

— Я зараз дізнаюсь, що там відбувається, наберу директора цього закладу, дізнаюсь, що це за проблеми і чому вони не реагують на такі запити. А взагалі, давайте перевіримо. Там повинна бути, як і в будь-якому закладі, книга скарг, де має бути і ця скарга. Вірно? Хоч в анонімному форматі, але вона повинна бути. І зараз перевіримо, чи є така скарга і чому вони не реагують. У будь-якому разі це неправильно, будемо розбиратися і ремонтувати це все, — сказав міський голова.

Стан плитки у басейні спорткомплексу «Зоря», фото надали «МикВісті» відвідувачі

На питання, як міський голова оцінює стан комунального басейну сьогодні, Олександр Сєнкевич відповів, що «як такий, що потребує великих капіталовкладень».

— На даний момент управління капітального будівництва розробляє проєктну документацію. Об'єкт був переданий нам перед війною заводом «Заря-Машпроект». Звичайно, що ми повинні сьогодні вкладати туди велику частину коштів, яких в нас немає. Тому потихеньку будемо його ремонтувати: найближчим часом спортивні зали, хол, всі тренувальні зали і так далі, — сказав Олександр Сєнкевич.

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Після передачі спорткомплексу Олександр Сєнкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.