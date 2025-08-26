«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»

Стан плитки у басейні спорткомплексу «Зоря», фото надали «МикВісті» відвідувачі

У спортивному комплексі «Зоря» під час тренування травмувалася дитина — хлопець розрізав руку об відколоту плитку у басейні. У цей час медичної сестри, яка б могла надати йому першу допомогу, у спорткомплексі не було.

Про цей інцидент редакції «МикВісті» повідомила жителька Миколаєва Аліна, дитина якої травмувалася під час тренування.

Жінка розповіла, що її син травмувався через неналежний стан басейну. Там, додала жінка, відкололась плитка і вже довгий час її гострі кути заважають дітям займатись у воді, створюючи небезпечну ситуацію під час тренувань.

— Адміністрація спорткомплексу «Зоря» не реагує на прохання тренерів усунути недоліки у басейні. Дітям там плавати дуже небезпечно, оскільки плитка сколота. Моя дитина сьогодні отримала травму під час тренування. Він розрізав собі руку, тому йому довелось призупинити тренувальний процес і звернутися до лікарні. Нічого занадто критичного, дякувати Богу, не було, але тим не менш — ситуація неприємна, — розповіла жінка.

Рука дитини, яка травмувалася під час тренування у басейні спорткомплексу «Зоря», фото надали «МикВісті» відвідувачі Стан плитки у басейні спорткомплексу «Зоря», фото надали «МикВісті» відвідувачі

Жінка також обурилася, що під час інциденту у спорткомплексі не було медичної сестри, яка б змогла надати травмованій дитині кваліфіковану допомогу. Натомість першу допомогу її синові надавали старші діти, оскільки тренер з міркувань безпеки не міг залишити інших дітей у воді без нагляду.

— Дитина травмувалася, а медсестри немає, от просто її просто немає. Як мені пояснили, медсестра 5-годинний робочий день. Моїй дитині надавали першу допомогу старші діти, поки тренер проводив тренувальний процес. Він надав все необхідне старшим дітям, пластир і решту, й ті надали йому допомогу. Тому що тренер не може залишити інших дітей у воді, а медсестри немає, — розповіла Аліна.

Стан плитки у басейні спорткомплексу «Зоря», фото надали «МикВісті» відвідувачі

Адміністрація спорткомплексу не реагує на прохання тренера усунути недоліки у басейні, каже жінка.

— Тренер просить адміністрацію у період канікул, до початку сезону активних спортивних тренувань усунути усі недоліки — нічого не зроблено. Діти там реально можуть травмуватись. На прохання адміністрація не реагує, — додала вона.

Жінка додала, що у басейні також потрібно замінити іржаві батареї та відремонтувати стелю, що падає.

— Ви бачите на відео, в якому стані батарея. Вона, до речі, взагалі не працює — тільки псує речі іржею. Усі батьки просто втомилися вже випирати цю ржавчину з рюкзаків, речей. Все це просто жах. Стеля падає — теж небезпечно. Ну просто жах, — обурилась жінка.

Іржаві батареї у басейні спорткомплексу «Зоря», фото надали «МикВісті» відвідувачі

«Липові» чеки у басейні «Зоря»

У статті «Відремонтований за ₴32 млн басейн «Зоря» у Миколаєві приховує доходи та видає «липові» чеки» ми розповіли, як у миколаївському міському басейні при купівлі абонементів готівкою містянам видають заздалегідь надруковані чеки інших покупців. У цих чеках не збігається дата, час оплати, а також інші специфічні позначки фіскальних чеків, що може свідчити про неконтрольований обіг готівки у комунальному закладі.

Що не так з чеками в комунальному басейні «Зоря». Зображення «МикВісті»

Тоді «МикВісті» звернулися до Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області за коментарем щодо надання невірних чеків підприємствами, які працюють з готівковою формою оплати. У пресслужбі відомства додали, що фіскальний чек має містити обов’язкові реквізити, зокрема дату, час та форму оплати: «У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, такий документ не приймається як розрахунковий». При здійсненні розрахункових операцій у готівковій формі підприємці мають вести облік касових операцій у національній валюті.

Миколаївські депутати під час засідання комісії з законності запропонували також звернутися до податкової з проханням перевірити дотримання касової дисципліни у комунальному басейні «Зоря».

Як повинен виглядати чек при розрахунку готівкою. Ілюстрація «МикВісті»

Згодом стало відомо, що колишній керівник Центрального міського стадіону Володимир Коссе, до складу якого входить спорткомплекс «Зоря», звільнився через внутрішню перевірку, яку міська влада вирішила провести після статті «МикВісті» про видачу «липових» чеків.

Натомість у місті розпочали пошук нового директора комунального підприємства «Центральний міський стадіон». 19 листопада відбулися відкриті співбесіди з кандидатами на посаду директора стадіону, а міський голова оголосив, що вже обрано людину, яка обійматиме цю посаду. Наразі посаду керівника комунальної установи «Центральний міський стадіон» обіймає В’ячеслав Мисаренко.

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Після передачі спорткомплексу Олександр Сєнкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.