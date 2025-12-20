На Миколаївщині відновили світло 324 споживачам після дронової атаки

Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Ілюстраційне фото: МикВісті

На Миколаївщині завершили відновлювальні роботи електромереж після атки ворожих дронів. Світло з’явилося у 324 тисячі родин.

Про це повідомили у Миколаївобленерго.

Енергетики подякували своїм бригадам та всім працівникам, які працювали над відновленням світла, забезпечивши якнайшвидше повернення електропостачання мешканцям.

Реклама

«В ніч на 20 грудня ворог знову атакував дронами енергооб'єкти Миколаївщини, що призвело до відключення значної частини області. Станом на 16:00 відновлювальні роботи в мережах завершено, тож є можливість заживити раніше знеструмлених споживачів», — додали в обленерго.

Однак там зазначили, що енергосистема вразлива, тож зберігається необхідність ощадливого використання електроенергії.

Удар по Миколаївщині 19 та 20 грудня

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська атакували Миколаїв та область дронами Shahed. Під удар потрапила критична інфраструктура. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

У Миколаєві внаслідок ворожого удару 19 грудня горіли гаражі і автівки. За попередніми даними, знищено 2 гаражі, легковий автомобіль і трактор, пошкоджено ще 5 гаражів та 1 автомобіль.

20 грудня у місті через відключення електроенергії на маршрутах курсували 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.

Також вдень 20 грудня російські війська завдали удару по Баштанському району Миколаївщини, попередньо керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу поранено чоловіка. Йому надали усю необхідну медичну допомогу.