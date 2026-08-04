У мерії Миколаєва очікують погіршення стану доріг до кінця року через нестачу грошей на їх ремонт

Стан дороги на Центральному проспекті у Миколаєві після того, як зійшов сніг. Фото: «МикВісті», 2026 рік

У міській раді прогнозують, що з приходом осінніх дощів дороги Миколаєва знову почнуть вкриватися ямами. Наразі у міському бюджеті немає коштів на їх ремонт.

Про це йшлося під час засідання апаратної наради у міській раді 4 серпня, пишуть «МикВісті».

Мер Олександр Сєнкевич розповів, що вже помітив нові пошкодження на Богоявленському проспекті.

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— Вчора їздив від Авангардної до Космонавтів, з'являються великі тріщини. Треба подумати, що з ними робити. Мені здається, що якщо зараз почнеться осінній сезон дощів, то вони усі перетворяться на яму. Треба цим питанням зайнятися, — сказав він.

Наразі коштів на ремонт міських доріг немає, повідомив директор комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко. Він також пояснив, що на початку року підприємство працювало в умовах обмеженого фінансування і ремонтували лише окремі ями.

— Наразі в нас зовсім немає грошей. На початку року, коли була недостача, ми говорили за те, що ми будемо йти саме по ділянках: є яма — ми її закриваємо, є сітка — ми її залишаємо. Тобто наразі ми бачимо, що та сітка, яку ми залишили, починає висипатися. Тобто ситуація згодом погіршиться. Через місяць-два, коли будуть йти дощ, ми побачимо ситуацію фактично таку саму, яка була навесні, — сказав Віталій Шевченко.

Мер додав, що наприкінці серпня депутати мають розподілити кошти міського бюджету — їх планують спрямувати, зокрема, і на ямковий ремонт.

— Ми всі готуємося до серпневої сесії, до кінця місяця буде наступна сесія. Я просив би всіх колеги, будь ласка, віднестись відповідально до перерозподілу грошей. Якщо нам не дадуть грошей, то потрібно буде зупиняти і розподіляти. В тому числі, і на ямковий ремонт, — сказав Олександр Сєнкевич.

Також він доручив уже зараз оголошувати тендер на закупівлю асфальту, щоб після виділення коштів не втрачати на це час.

— Будь ласка, оновіть інформацію про ямковість і будьте готові використовувати кошти. Можливо, потрібно вже зараз оголошувати тендери на закупівлю асфальту по процедурі, щоб не було потім у нас проблем, щоб місяць ще не чекати, — сказав мер.

Що з ремонтом доріг у Миколаєві?

Після цьогорічної зими на дорогах Миколаєва з'явились глибокі ями через вплив циклів замерзання-розмерзання та протиожеледні реагенти, якими засипали асфальтне покриття.

Мер Олександр Сєнкевич заявив, що у бюджеті міста наразі немає коштів на поточний та капітальний ремонти доріг. Він зауважив, що у бюджеті є лише 20 мільйонів гривень виключно на ямковий ремонт доріг на весь рік.

Водночас у коментарі «МикВісті» директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко розповів, що масового ямкового ремонту на дорогах Миколаєва не буде ще близько місяця через нестабільні погодні умови та вологість основи доріг.

На початку березня комунальники почали виконувати ямковий ремонт на проспекті Центральному.

А з бюджету Миколаєва вирішили виділити 14 мільйонів гривень на аварійний та ямковий ремонт доріг.

Станом на травень 2026 року у Миколаєві відремонтували понад 8,5 тисячі квадратних метрів аварійної ямковості доріг. Водночас комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» оголосило тендер на ліквідацію ямковості та інших деформацій асфальтобетонного покриття в Миколаєві. На роботи планують спрямувати понад 3 мільйони гривень.