 У Заводському районі запланували поточний ремонт проїздів на ₴10 млн: де саме

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Головна Новини Самоврядування 16:51, 22 липня, 2026

У Заводському районі запланували поточний ремонт проїздів на ₴10 млн: де саме

Внутрішньоквартальний проїзд у Лісках, який збираються капітально відремонтувати. Фото: МикВістіВнутрішньоквартальний проїзд у Лісках, який збираються капітально відремонтувати. Фото: МикВісті

На поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у Заводському районі Миколаєва на цей рік передбачили 10 мільйонів гривень. Роботи запланували у Лісках та на Намиві.

Про це повідомили в адміністрації Заводського району на інформаційний запит «МикВісті».

Адміністрація Заводського району повідомила, що на реалізацію публічних інвестиційних проєктів цього року передбачили 9,5 мільйонів гривень. За ці кошти планують капітально відремонтувати тротуар по вул. Лазурній між дитсадком №12 та гімназією №57, зупинку «Вулиця Біла» по непарній стороні вул. Генерала Олекси Алмазова.

Також мають капітально відремонтувати внутрішньоквартальні проїзди по вул. Дачній, 11-13А, Курортній, 10-12-А. В інших проїздах збираються зробити поточний ремонт дорожнього покриття. На це передбачена загальна сума 10 036 334 гривень.

У переліку на поточний ремонт назвали такі внутрішньоквартальні проїзди:

  • вздовж будинків № 11/1, 13/1, 19-А, 19-Д, 19-Г по вул. Євгенія Логінова;
  • біля будинків № 50, 52, 52-А, 52-Б по вул. Лазурній;
  • вздовж будинку №53 по вул. Генерала Олекси Алмазова.

На утримання та розвиток доріг у Заводському районі у бюджеті передбачили 3 мільйони гривень. Запланували поточний ремонт проїзду у Великій Коренисі від вулиці Максима Залізняка: до вул. Ізмаїльської та від будинку №2 по вул. Залізняка до вул. Комунальної.

Відповідь адміністрації Заводського району на запит МикВістіВідповідь адміністрації Заводського району на запит МикВісті
Відповідь адміністрації Заводського району на запит МикВістіВідповідь адміністрації Заводського району на запит МикВісті

Нагадаємо, Департамент ЖКГ замовив розробку проєктно-кошторисної документації для ремонту перехрестя вулиць Генерала Олекси Алмазова та Білої. Згідно із завданням на проєктування, на перехресті планують змінити схему організації дорожнього руху, оновити дорожні знаки та розмітку, облаштувати LED-підсвічування пішохідних переходів, привести до ладу зупинки громадського транспорту, зробити заїзні кишені для автобусів, відремонтувати тротуари та покласти нове покриття з тротуарної плитки. Також проєкт має врахувати велосипедний маршрут №3 «Намив — Ліски — Центр» та змінити конфігурацію окремих елементів перехрестя для безпечнішого руху транспорту й пішоходів.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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