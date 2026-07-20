 На капремонт проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради

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Головна Новини Самоврядування 13:49, 20 липня, 2026

На капремонт проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради

На капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВістіНа капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВісті

Адміністрація Заводського району проводить тендер на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Дачній,11-13-А та вулиці Курортній, 10-12-А. Єдиним учасником торгів стала фірма депутата Миколаївської облради Сергія Шульгача — приватне підприємство «БФ «Совар груп», яка пропонує виконати роботи за 3,88 мільйона гривень.

Тендер опублікований у системі публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Тендер оголосили 2 липня з очікуваною вартістю робіт 3 886 235 гривень. Роботи замовляють 1 листопада 2026 року.

Тендер на капремонт проїзду по вул. Дачній/Курортній. Скриншот з ProzorroТендер на капремонт проїзду по вул. Дачній/Курортній. Скриншот з Prozorro

У переліку робіт є, зокрема, формувальна обрізка п'яти дерев, демонтаж двох залізобетонних опор, улаштування покриття тротуару з плитки на площі 912,87 квадратних метрів, укладання тактильної плитки на з'їздах на площі 6,93 квадратних метрів, покриття гарячим асфальтом на площі 667,8 квадратних метрів.

17 липня розкрили тендерні пропозиції. Оголосився виконувати роботи тільки один підрядник — приватне підприємство БФ «Совар груп».

За даними You control фірма зареєстрована у 2023 році у Миколаєві. Її керівником та власником є депутат Миколаївської облради Сергій Шульгач. Зараз компанія очікує рішення адміністрації Заводського району.

Фірма-підрядник належить депутату облради Сергію Шульгачу. Скришот з You controlФірма-підрядник належить депутату облради Сергію Шульгачу. Скришот з You control

Підрядник запропонував виконати роботи за 3 885 200 гривень, що на тисячу гривень менше від очікуваної вартості робіт.

Фірма депутата облради запропонувала відремонтувати проїзд за ₴3,8 млн. Скриншот з ProzorroФірма депутата облради запропонувала відремонтувати проїзд за ₴3,8 млн. Скриншот з Prozorro

Внутрішньоквартальний проїзд по вул. Дачній, 11-13-А, Курортній, 10-12-А має на сьогодні такий вигляд:

На капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВістіНа капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВісті
На капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВістіНа капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВісті
На капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВістіНа капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВісті
На капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВістіНа капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВісті
На капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВістіНа капремонту проїзду в Лісках майже за ₴4 млн претендує фірма депутата Миколаївської облради. Фото: МикВісті

У відповіді на запит «МикВісті» адміністрація Заводського району повідомила, що на 2026 рік їм передбачили у бюджеті Миколаєва 9,54 мільйони гривень на реалізацію публічних інвестиційних проєктів.

Крім внутрішньоквартального проїзду по вулицях Дачній та Курортній, планують капітально відремонтувати тротуар по вулиці Лазурній між дитсадком №12 та гімназією №57 та зупинку «Вулиця Біла» по непарній стороні вулиці Генерала Олекси Алмазова.

Відповідь адміністрації Заводського району на запит МикВісті щодо ремонту доріг та проїздівВідповідь адміністрації Заводського району на запит МикВісті щодо ремонту доріг та проїздів

Нагадаємо, у Центральному районі Миколаєва, по вулиці Аркасівській (Пушкінській) ріг вулиці Андрія Покровського (Наваринській) збираються виконати капітальний ремонт тротуару. Очікувана вартість робіт становить 3,4 мільйона гривень.

Також комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» оголосило тендер на поточний ремонт трамвайної колії та благоустрій прилеглої території на вулиці Захисників Миколаєва. Очікувана вартість робіт становить 3,8 мільйона гривень.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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