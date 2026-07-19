 «Миколаївелектротранс» за майже ₴3,9 млн планує відремонтувати трамвайні колії на вулиці Захисників Миколаєва

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Головна Новини Самоврядування 9:45, 19 липня, 2026

«Миколаївелектротранс» за майже ₴3,9 млн планує відремонтувати трамвайні колії на вулиці Захисників Миколаєва

Ілюстраційне фото: МикВісті«Миколаївелектротранс» шукає підрядника для ремонту трамвайної колії на вулиці Захисників Миколаєва. Ілюстраційне фото: МикВісті

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» оголосило тендер на поточний ремонт трамвайної колії та благоустрій прилеглої території на вулиці Захисників Миколаєва.

За даними системи публічних закупівель Prozorro, очікувана вартість робіт становить 3 мільййони 857 тисяч гривень.

Підрядник має виконати поточний ремонт трамвайної колії та благоустрій прилеглої території на ділянці від проспекту Центрального у напрямку до вулиці Павла Скоропадського в обох напрямках руху.

Подати тендерні пропозиції можна до 23 липня. Згідно з тендерною документацією, завершити роботи підрядник має до 30 листопада 2026 року.

Ділянка по вулиці Захисників Миколаєва, де планують відремонтують трамвайну колію. Скриншот з Google MapДілянка по вулиці Захисників Миколаєва, де планують відремонтують трамвайну колію. Скриншот з Google Maps

У коментарі «МикВісті» директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана повідомив, що в межах проєкту планують замінити близько 150 метрів рейко-шпальної решітки та виконати благоустрій території після ремонту.

— До цих робіт ми перейдемо після того, як «Миколаївводоканал» завершить ремонтні роботи на вулицях Ковальській та Маломорській. Наразі через роботи водоканалу та ТЕЦ у місті тимчасово не працюють окремі трамвайні маршрути. На 6 Слобідській, Кузнецькій та Мало Морська в районі ТРЦ «Кита». Тому ми чекаємо на завершення цих робіт, відновимо колії на відповідних ділянках і після цього перейдемо до ремонту на вулиці Захисників Миколаєва, — розповів Юрій Сметана.

Він також зазначив, що цей тендер уже оголошували раніше, однак закупівля не відбулася через відсутність учасників.

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— Тендер уже був оголошений, але не відбувся, тому що ніхто не подав пропозицій. Ми переоголошуємо його на тих самих умовах. Попередню закупівлю оголосили наприкінці червня, але після завершення терміну подачі заявок учасників не було. Можливо, це пов’язано зі змінами в законодавстві щодо ПДВ та публічних закупівель, які набули чинності з 1 липня. Тому зараз ми повторно оголошуємо тендер, — підсумував Юрій Сметана.

Нагадаємо, через ремонти МКП «Миколаївводоканал» знов внесли зміни до руху трамвайного маршруту, який курсує по вулиці Ковальській. Тимчасово він їздитиме до зупинки «Садова» по вулиці Ковальській.

Також нагадаємо, що у Миколаєві після скарг містян на затори на перехресті вулиць Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська) та Вадима Благовісного (колишня Нікольська) у міськраді вирішили тимчасово призупинити посадку та висадку пасажирів на зупинках громадського транспорту на цій ділянці. Заїзні кишені планують реконструювати.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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