У Миколаєві знов змінили тимчасовий маршрут трамваю через ремонт колектору

Через ремонти МКП «Миколаївводоканал» знов внесли зміни до руху трамвайного маршруту. Фото: МикВісті

Через ремонти МКП «Миколаївводоканал» знов внесли зміни до руху трамвайного маршруту, який курсує по вулиці Ковальській. Тимчасово він їздитиме до зупинки «Садова» по вул. Ковальській.

«МикВісті» звернулися за уточненням до КП «Миколаївелектротранс»

На підприємстві повідомили, що з 2 липня запускали тимчасові маршрути:

проспект Богоявленський (перехрестя з вулицею Будівельників) — вулиця Мала Морська (ТЦ «Портал»);

Яхт-клуб — вулиця Захисників Миколаєва через вулиці Сінну та Малу Морську до ЧСЗ. У зворотному напрямку: ЧСЗ — Яхт-клуб через вулицю Захисників Миколаєва.

На сьогодні перший з тимчасових маршрутів змінять: трамвай буде їздити по пр. Богоявленському від перехрестя з вул. Будівельників до зупинки «Садова» по вул. Ковальська та у зворотному шляху. Інший маршрут працюватиме без змін.

Цього тижня на місці аварії, де демонтували рейки вже кілька тижнів тому, працював водоканал.

Ремонт колектору по вул. Ковальскій і Малій Морській. Фото: МикВісті Ремонт колектору по вул. Ковальскій і Малій Морській. Фото: МикВісті

Нагадаємо, КП «Миколаївелектротранс» повідомив про зміну маршруту трамваю №1 з 22 червня: він рухався замість вулиці Ковальської через вулицю Ігоря Бедзая та ринок «Колос». Згодом призначили тимчасові маршрути.

На водоканалі прокоментували «МикВісті», що аварія сталася на каналізаційному колекторі на перетині вулиць Малої Морської та Ковальської, поблизу ТЦ «Портал». Там розібрали частину рейок.

На підприємстві повідомляли, що роботи мали тривати з 6 липня і орієнтовно до 12 липня.